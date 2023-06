Daniel Radcliffe : les personnages qu’il aimerait incarner dans la série « Harry Potter »

Le succès de la saga « Harry Potter » Le Britannique Daniel Radcliffe, récemment devenu père avec sa compagne Erin Darke, pèse toujours sur lui. Et c’est que, après avoir confirmé que HBO Max procédera à un redémarrage de la franchise à succès créée par JK Rowling, l’acteur de 33 ans a été interrogé sur sa participation à la nouvelle production. Sa réponse était déjà tendance sur divers réseaux sociaux.

Les amoureux du monde magique et de l’univers geek seront plus que ravis après confirmation de « Harry Potter ». Le manager sera HBO Max et il a déjà annoncé le redémarrage de toutes les saisons du sorcier le plus célèbre de tous les temps.

Bien que le casting qui composera les nouveaux opus ne soit pas encore connu, on a appris que le personnage principal et ami de Ron et Hermione ne sera pas incarné par Daniel Radcliffe, le premier acteur qui a donné vie au jeune orphelin et héros de JK La fiction de Rowling.

Daniel Radcliffe a joué le jeune sorcier emblématique, Harry Potter, pendant dix ans (Photo : Warner Bros. Pictures)

Bien sûr, l’acteur né au Royaume-Uni lui-même n’a pas exclu de rejoindre le nouveau projet qui parle de la vie du magicien qui l’a catapulté dans le monde entier, mais cette fois en jouant un rôle secondaire avec moins de renommée que le rôle de Harry.

DANIEL RADCLIFFE, SEREZ-VOUS DANS LE NOUVEAU « HARRY POTTER » ?

Bien qu’il soit déjà confirmé que Radcliffe n’a pas l’âge ou l’apparence d’un enfant de 11 ans pour commencer la nouvelle adaptation de Harry Potter, l’acteur lui-même ne plaisante pas et espère qu’une version plus moderne de la fiction magique verra bientôt le jour. dehors.

Même Radcliffe lui-même a assuré que ce ne sera pas celui qui est le seul harry potter cela peut arriver au cours de ce siècle. « Je suis sûr qu’il y aura une autre version. Je sais que je ne serai pas le dernier Harry Potter que je verrai dans ma vie, nous en avons déjà quelques autres”.

La nouvelle série « Harry Potter » sera disponible sur Max dans les années à venir et il s’agira d’un remake de la saga vue au cinéma. (Photo : HBO)

En ce sens, selon The Hollywood Reporter, Daniel songerait à revenir dans la franchise et à participer aux nouvelles aventures d’Harry, bien qu’il ne soit plus dans le rôle de la star absolue. « Je ne fermerai jamais la porte, ce serait une chose stupide à faire. Mais je pense que je serai assez heureux pour laisser quelqu’un d’autre y jouer.”.

Ainsi, l’acteur également de « Hands to arms » a fini par avouer les rôles qu’il accepterait au cas où il serait appelé à faire partie du casting d’acteurs. « Je suppose que Lupin et Sirius Black. Ce sont des personnages incroyablement cool. Bien que je doive dire que c’est aussi parce que je suis probablement un peu partial parce que j’aime les deux acteurs, à la fois David Thewlis et Gary Oldman.», a souligné le Britannique.

Bien qu’il soit fort probable que Radcliffe jouera des rôles comme Sirius ou Lupin compte tenu de son âge, n’oublions pas que les deux personnages avaient un excellent lien avec Harry Potter dans l’intrigue. Le premier était son parrain et un ami proche de James et Lily Potter, les parents de Harry.

L’acteur de 33 ans a réussi à se faire connaître après la saga du jeune sorcier (Photo : ANGELA WEISS / AFP)

Alors que Lupin était le professeur de Harry et plus tard membre de l’Ordre du Phénix, une alliance magique qui cherchait à protéger le jeune sorcier des attaques de Lord Voldemort dans les derniers épisodes.

DE QUOI PARLE LA SÉRIE « HARRY POTTER » ?

Il s’agit essentiellement d’un redémarrage de tous les principaux livres « Harry Potter », allant de « Sorcerer’s Stone » à « The Deathly Hallows ». Chaque saison serait axée sur les volumes, il est donc prévu qu’il y aura sept versements.

JK Rowling, qui a été vivement critiquée pour ses propos transphobes, serait liée à la production audiovisuelle en tant que productrice. Cela garantira que la nouvelle adaptation reste fidèle à la source originale.

« Harry Potter » a captivé un large public de jeunes au début des années 2000 (Photo : Warner Bros. Pictures)

Alors que de nombreux fans ont exprimé leur déception qu’il s’agisse d’un remake des livres et de ne pas explorer d’autres histoires, un autre secteur est ravi de voir de nombreux aspects de l’œuvre originale qui n’ont pas été inclus dans les films en raison de contraintes de temps.