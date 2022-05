Velma: Mindy Kaling révèle un premier aperçu du redémarrage de Scooby-Doo pour adultes

Il y a une nouvelle Velma en ville, et elle s’appelle Mindy Kaling. Lors de la présentation de Warner Bros. Discovery Upfront mercredi, Kaling est apparu sur scène pour parler Velmaun animé Scooby Doo redémarrer la série. Kaling a évoqué le contrecoup des médias sociaux que la série avait créé avec certains Scooby Doo les fans se plaignent du changement de couleur de peau de Velma, un personnage traditionnellement blanc.

« J’espère que vous avez remarqué que ma Velma est sud-asiatique », a déclaré Kaling, par Deadline. « Si les gens paniquent à ce sujet, je m’en fiche. »

Kaling a également révélé une première image de Velmaet ce n’est pas votre moyenne Scooby Doo dessin animé. Il semblerait que Kaling ait tenu la promesse que ce redémarrage serait réservé aux adultes, car la photo révèle une victime de meurtre qui s’est apparemment fait retirer la cervelle. La Velma sud-asiatique de Kaling se tient devant et au centre alors qu’un groupe de femmes terrifiées, dont une complètement nue, se tient derrière elle.

Scooby-Doo a réinventé Velma plusieurs fois au fil des décennies





Chez Mindy Kaling Velma a été annoncé pour la première fois en février 2021. La série sert d’histoire d’origine pour Velma avec la production exécutive de Kaling en plus d’exprimer le détective titulaire. Charlie Grandy, Howard Klein et Sam Register sont également producteurs exécutifs.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de plaintes sur les réseaux sociaux concernant les changements pour Velma avec le nouveau Velma série, ce n’est pas nouveau de voir une version réinventée du personnage classique. À la fois dans l’action en direct et dans l’animation, il y a eu une grande variété de prises de vues différentes sur Velma, bien que Kaling soit le premier à introduire une incarnation sud-asiatique. Malgré le changement de couleur de peau, Velma de Kaling semble également très reconnaissable en tant que personnage Scooby Doo les fans connaissent et adorent ses lunettes de marque à son amour pour les vêtements orange.

Kaling a déjà parlé du contrecoup lors d’une apparition sur Tard dans la nuit avec Seth Meyers. Elle a déclaré que les fans semblaient pleinement d’accord avec son redémarrage jusqu’à ce qu’il soit révélé que cette Velma serait simplement d’origine sud-asiatique. C’est à ce moment-là qu’elle a remarqué un grand changement dans l’accueil des fans, alors que les gens exprimaient leurs plaintes partout sur les réseaux sociaux.

« Quand il a été annoncé que j’allais faire la voix de Velma, les gens étaient très favorables et heureux sur Twitter », a expliqué Kaling. « Donc, je me sentais bien, parce que ce sont des fans vraiment intenses, vous savez? Et surtout [for] un spectacle hérité comme celui-ci. Donc c’est comme, ‘Oh, c’est génial !' »

Elle a ajouté : « Ensuite, il a été annoncé il y a environ un mois que le personnage de Velma serait réinventé en tant qu’Asiatique du Sud. Et les gens n’étaient pas contents. Il y avait beaucoup de choses du genre : « Alors pas Velma ! » Ce genre de tweets. « Pas le Velma classique auquel je pense toujours ! » Je ne savais vraiment pas qu’elle suscitait des réactions aussi fortes, dans les deux sens. »

« C’est un si grand personnage, elle est si intelligente, et je ne pouvais tout simplement pas comprendre comment les gens ne pouvaient pas imaginer qu’une fille ringard vraiment intelligente avec une vue terrible qui aimait résoudre des mystères ne pouvait pas être indienne », a poursuivi Kaling. « Comme là-bas sont Les nerds indiens. Cela ne devrait pas être une surprise pour les gens, mais les gens sont comme, ‘Non, non, non.’ Soit dit en passant, c’est un petit pourcentage de personnes, mais cela m’a vraiment fait penser: « D’accord, nous devons être très prudents avec ce personnage. » Ce que nous serons, parce que nous l’aimons, et nous aurons de belles aventures. »

Velma n’a pas encore de date de première officielle fixée pour HBO Max.





