Pourquoi Hulu n’est pas disponible en Amérique latine

Diffusion

La plate-forme derrière des titres comme Le conte de la bonne Soit Comment j’ai rencontré ton père il n’est accessible qu’aux utilisateurs de plateformes de streaming en Amérique du Nord.

© GettyHulu a été fondée en 2007.

Netflix continue de dominer la région, suivi de près par des services tels que HBO Max et Amazon Prime Vidéo. Avec autant d’options pour contracter des services de streaming et la prolifération de nouvelles plates-formes de différents studios, il y a une grande absence sur le marché latino-américain. Il s’agit de Huluune société chargée de distribuer des contenus tels que Le conte de la bonne Oui Comment j’ai rencontré ton père.

En Amérique du Nord, les utilisateurs de plateformes de streaming ont la possibilité de contracter ce service puisque les États-Unis sont généralement le point de départ à partir duquel les entreprises entrent sur le marché. Ce fut le cas, par exemple, pour hbo max Oui Disney+qui sont d’abord arrivés dans d’autres régions et ont retardé leur atterrissage en Amérique latine, où ils figurent déjà aujourd’hui parmi les favoris des utilisateurs.

En cas de Hulu C’est très particulier, puisqu’il s’agissait d’une entreprise dont les droits étaient répartis entre plusieurs géants. Disney, WarnerMedia, 20th Century Fox et Comcast (NBC) Ils étaient les propriétaires majoritaires. Cependant, l’absorption de Renard du 20e siècle de la part de Disney Cela a fait repenser tout le panorama et les autres entreprises ont décidé de se retirer. Ce fut d’abord au tour de warnermediaqui vendit bientôt sa part, tandis que Comcast Elle a déjà accepté de céder les actions dont elle n’aura plus le contrôle total en 2024.

Mais pourquoi n’y a-t-il pas Hulu en Amérique Latine ? La réponse est très simple. Contrairement à d’autres marchés de poids, où Étoile+ fait partie de Disney+ (c’est-à-dire souscrire au service de streaming familial de Disney vous avez accès au contenu de Étoilequi est un onglet de plus comme merveille Soit guerres des étoiles), l’Amérique latine ne peut accéder qu’à Étoile+ contracter le service séparément. Cette plateforme était vendue comme celle qui apporte du contenu pour adultes dans la région et c’est à travers elle que les titres de Huludonc mettre ce service en Amérique latine serait une sorte d’auto-boycott qui affaiblirait la portée de Étoile+.

+Ce que l’on sait de Peacock

Au dernier moment NBCUniversal a rejoint le marché du streaming avec sa propre plateforme : paon. Déjà disponible en Amérique du Nord, avec des plans de valeurs différentes selon que vous souhaitiez voir du contenu avec des publicités ou non, on ne sait pas encore quand il pourrait arriver dans la région. Certains de ses principaux titres (comme Bureau) sont disponibles sur d’autres plates-formes, mais gardez à l’esprit que CNB est un créateur de titres originaux de grande valeur, il faut espérer que sa plateforme ne tardera pas à atteindre l’Amérique latine et à s’inscrire comme un nouveau concurrent grâce à des séries telles que Brooklyn neuf-neuf, c’est nous Oui La loi et l’ordre.

