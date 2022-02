L’humoriste partage des images de son crâne qui s’effondre et se fracture sur scène

Ironiquement, McDonald plaisantait sur sa bonne santé quelques instants avant de s’évanouir, car elle n’a pas encore contracté Covid et est «vaxxée, double vaxxée» et «boostée».

« Il est clair que Jésus m’aime le plus, sérieusement », a-t-elle déclaré avant qu’un cruel coup du sort ne la fasse s’effondrer.

McDonald a sous-titré la vidéo: « Je me suis évanoui sur scène et je me suis fracturé le crâne devant un spectacle à guichets fermés au @tempeimprov. Selon vous, qu’est-ce qui l’a causé ? »