Boosie traité pour une blessure par balle après la fusillade de Dallas

Boosie était à Dallas pour rendre hommage à Mo3

Les fans de hip-hop étaient inquiets hier car il a été rapporté que la camionnette sprinter de Boosie avait été abattue lors d’un voyage à Dallas, où il rendait hommage à Mo3, qui a été abattu la semaine dernière. Boosie a beaucoup travaillé avec Mo3 dans le passé, et les habitants de Dallas étaient ravis de voir Boosie rendre hommage de manière aussi percutante. Malheureusement, après avoir visité un lieu de la ville, quelqu’un aurait ouvert le feu sur la camionnette, ce qui a conduit à des spéculations sur les réseaux sociaux. Selon TMZ, Boosie a reçu une balle dans la jambe, mais tout ira bien. Le département de police de Dallas a confirmé cette information en notant que Boosie avait été emmené dans un hôpital local et soigné pour sa blessure. Dans des cas comme le tweet ci-dessous, certains pensaient que Boosie n’avait en effet pas été abattu, mais ces rumeurs se sont avérées fausses. La police a déclaré qu’ils étaient arrivés sur les lieux après des informations faisant état d’une fusillade présumée, mais qu’ils n’avaient pas pu trouver de crime. À ce stade, les parties présumées avaient déjà fui les lieux. Maintenant, une enquête va avoir lieu. Avec toute la violence qui se produit actuellement, nous espérons que Boosie et tout le monde resteront en sécurité. C’est une histoire en développement, alors restez à l’affût des mises à jour car nous vous les apporterons. Carmen Mandato / Getty Images [Via]