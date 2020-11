Dash & Lily saison 2: la suite du livre révèle ce qui se passe ensuite

Il y a trois livres dans la série originale de romans Dash & Lily, donc une suite Netflix n’est pas totalement hors de question.

Netflix nous a offert le meilleur cadeau de Noël précoce sous la forme de Dash et Lily. La série festive de romcom met en vedette Austin Abrams et Midori Francis dans le rôle principal, Dash et Lily, et les gens vivent déjà pour cela.

Dash et Lily ne pourraient pas être plus différents: l’un aime Noël (Lily) et l’autre est le plus grand cynique de Noël (Dash). Ils forment un lien tout en écrivant des notes entre eux dans un cahier rouge, qu’ils laissent à divers endroits autour de New York. Finalement, ils tombent amoureux.

Si vous avez déjà atteint le dernier épisode de la série, vous mourez probablement d’envie de savoir ce qui leur arrivera ensuite. Eh bien, heureusement, il y a deux autres livres dans le Dash et Lily série qui signifie qu’une saison 2 pourrait très bien être sur les cartes.

Pour le moment, il n’y a pas de confirmation sur une deuxième saison mais voici tout ce que nous savons sur Dash et Lily saison 2 quand même …

Y aura-t-il un Dash et Lily saison 2?

Y aura-t-il une saison 2 de Dash & Lily? Voici ce qui se passe dans le prochain livre. Image: Netflix

Dash et Lily saison 2: At-il été confirmé?

Il n’y a actuellement aucune confirmation concernant une deuxième saison de la série pour le moment, mais cela pourrait être sur les cartes. La popularité et les bonnes critiques de la série sont prometteuses, et ce sera sans aucun doute un favori lorsque la saison de Noël frappera vraiment.

Le spectacle est basé sur le Dash et Lily romans écrits par David Levithan et Rachel Cohn, donc cela augure bien qu’il y ait encore 2 livres dans la série. Si l’émission est renouvelée, il est probable qu’elle soit basée sur le livre 2, intitulé « Les douze jours de Dash & Lily ».

Netflix le laisse généralement quelques mois avant de confirmer si une émission a été renouvelée, alors gardez un œil sur. Nous mettrons à jour cet article une fois que nous en saurons plus.

Dash et Lily Date de sortie de la saison 2: Quand sera-t-il publié sur Netflix?

Eh bien, c’est une série de Noël pour commencer, alors ne vous attendez pas à cela avant novembre ou décembre 2021.

Austin Abrams et Midori Francis comme Dash et Lily. Image: Netflix

Dash et Lily intrigue de la saison 2: Que se passe-t-il ensuite?

L’histoire du deuxième livre reprend avec Dash & Lily un an plus tard. Le synopsis se lit comme suit: «Dash et Lily ont connu une année difficile depuis qu’ils sont tombés amoureux pour la première fois dans les rayons de leur librairie préférée. Le grand-père bien-aimé de Lily a souffert d’une crise cardiaque, et son chemin difficile vers la guérison a eu un impact majeur sur son caractère généralement ensoleillé.

«Avec seulement douze jours avant Noël – Lily favori période de l’année – Dash, le frère de Lily, Langston, et leurs amis les plus proches doivent prendre d’assaut Manhattan pour aider Lily à retrouver la magie de vacances unique d’une ville scintillante et enneigée de New York en décembre.«

Dash et Lily casting saison 2: Qui reviendra?

Il est probable que tous vos personnages préférés seront de retour pour des activités plus festives à New York.

Reste à savoir si les Jonas Brothers nous offriront ou non une autre performance. Nick Jonas est un producteur exécutif de la série, il est donc possible qu’il fasse un autre camée.

