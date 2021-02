Valence disposera d’une gigantesque usine de batteries pour voitures électriques grâce à l’alliance de Ford, Iberdrola et 23 entreprises

La Communauté valencienne a déménagé pour rester avec l’un des grands projets du sud de l’Europe dans la fabrication de batteries pour voitures électriques. Grâce à une alliance de 23 entreprises, dont Ford, Valence accueillera une gigafactory qui promet de créer 30000 emplois.

Cela a été annoncé par Ximo Puig, président de la Generalitat, où il a décrit que l’accord sera officialisé dans les semaines à venir et deviendra une « référence internationale ». Le résultat est la création du Alliance de la batterie valencienne, une organisation présidée par Power Electronics et à laquelle participent 23 entreprises internationales, ainsi que des universités, des instituts de recherche et le gouvernement valencien lui-même.

2000 millions d’euros pour démarrer l’une des plus grandes gigafactories du sud de l’Europe

Le projet « Element València » et la « gigafactory » ils chercheront à mobiliser jusqu’à 2.000 millions d’euros d’investissements public-privé. Le résultat sera la fabrication d’un écosystème industriel pour produire des batteries pour voitures électriques à grande échelle et avoir un impact sur la région allant jusqu’à 2,5 milliards d’euros par an.

Cette gigafactory fait partie des projets qui choisiront de recevoir une partie du Fonds de relance européens de nouvelle génération. Un montant qui, selon le gouvernement, jusqu’à 10 000 millions d’euros au cours des trois prochaines années ira au secteur automobile.

⚡🤝 Alliance de la batterie valencienne ✅🔋 « La Generalitat et 23 entreprises vont proposer une alliance pour démarrer une usine géante de batteries et le centre de recherche ‘Element València’ pour créer 30 000 emplois. Un pays avance avec une industrie puissante » @ximopuig pic.twitter.com/0g2m5ZmcUz – Generalitat (@generalitat) 17 février 2021

L’Alliance de la batterie valencienne est composée des entités suivantes: Ford, Stadler, Iberdrola, Zeleros, UBE, CEV Technologies, IDOM, Ampere Energy, Nutai, Astondoa, Grupo Segura, Endurance Motive, Fácil Solutions, Grupo Valautomoción, Grupo Gimeno, Inelcom Technologie, ITERA Mobility Engineering, HESS, INFAMOL, Mettecno, Torrecid et Witrac.

David Salvo, PDG de Power Electronics, a expliqué que cette alliance est « la plus ambitieuse de toutes celles qui ont été présentées à ce jour en Europe ». Certainement une déclaration frappante. Ce n’est pas la seule gigafactory qui a été annoncée récemment en Europe. Avec 70 GWh par an, Italvolt’s en Italie est le plus important annoncé, dépassant celui de Tesla à Berlin et celui de Northvolt en Suède.

La création de cette alliance de batteries représente un nouvelle impulsion de Ford vers Valence, après la situation difficile dans son usine automobile d’Almussafes. L’objectif de Ford est de ne vendre que des voitures électriques en Europe à partir de 2030. Une Ford qui a annoncé cette semaine son intention d’investir 1 milliard de dollars dans la modernisation de son usine de production de Cologne, même si elle ne se concentrera pas sur la production de batteries, mais de voitures électriques.

Le mouvement de la Communauté valencienne contraste avec celui de la Catalogne, qui a montré intérêt pour la conversion de l’usine Nissan dans une gigafactory de fabrication de batteries pour voitures électriques, avec le soutien de LG Chem, mais pour le moment, elle n’a rien annoncé d’officiel. Il faudra attendre pour connaître plus de détails sur ces gigafactories. Sans doute de grands projets à travers lesquels passent de nombreux espoirs pour donner une nouvelle énergie à un secteur automobile en pleine transition.

À 45secondes.fr | Voitures électriques et des milliers de licenciements: pourquoi les grandes marques de moteurs ferment leurs usines et disent qu’elles ont besoin de moins de main-d’œuvre