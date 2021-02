Bella Swan et Edward Cullen étaient presque joués par des acteurs complètement différents.

crépuscule ce n’est pas seulement une série, c’est un style de vie, et les films sont parmi les phénomènes les plus divertissants de l’histoire de la culture pop.

Que vous soyez fan dès la sortie du premier roman en 2005, ou que vous ayez rejoint la franchise plus tard dans la vie, il est impossible de nier l’impact durable et l’attrait de crépuscule. Ensemble, Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner et le reste de la distribution emblématique ont donné vie à l’histoire de Bella Swan et Edward Cullen et le cinéma n’a plus jamais été le même depuis.

Mais dans quelle mesure connaissez-vous réellement les films? Comme toutes les franchises brillantes, il existe de nombreux secrets et faits sauvages sur le crépuscule des films qui pourraient surprendre même le plus Twihard des fans. Nous savons tous que Renesmee était un bébé CGI mais en voici 25 tout aussi incroyables crépuscule des faits que nous avons rassemblés en un seul endroit pour que vous perdiez la tête.

25 faits sauvages sur les films Twilight qui vous épateront. Image: Summit Entertainment

1) Le livre a été choisi comme film avant même sa sortie.

Les studios de cinéma étaient certains que crépuscule allait être un succès avant que Stephenie Meyer ait même fini de l’écrire. En 2004, MTV Films l’a opté. Cependant, le scénario différait tellement du matériel source qu’il a été mis en attente. Il a ensuite trouvé sa maison avec Summit Entertainment en 2007 et le reste appartient à l’histoire.

2) Stephenie Meyer voulait à l’origine qu’Henry Cavill joue Edward Cullen.

Oui. Vous avez bien entendu. Dans un article de blog de 2007, Stephenie a décrit le Superman star comme « le seul acteur que j’ai jamais vu qui, je pense, pourrait être proche de retirer Edward Cullen ». Cependant, au moment où le tournage est arrivé, la production avait pris si longtemps, qu’Henry avait l’air trop vieux pour le rôle.

Stephenie a également suggéré Tom Sturridge, Logan Lerman et Orlando Bloom avant que Robert Pattinson ne devienne l’Edward que nous connaissons et aimons.

3) Stephenie Meyer voulait à l’origine qu’Emily Browning joue Bella Swan.

Tout comme avec Edward, Stephenie Meyer avait initialement une personne différente en tête pour jouer Bella. Son premier choix était Une série d’événements malheureux l’actrice Emily Browning. Elliot Page, Danielle Panabaker, Alexis Bledel, Rachel McAdams et Anna Paquin figuraient également sur sa liste.

4) Jennifer Lawrence et Lily Collins étaient toutes deux considérées comme jouant Bella.

Jennifer Lawrence et Lily Collins ont peut-être eu un énorme succès avec différents projets, mais il y a eu un moment dans le temps où l’une ou l’autre aurait pu jouer Bella. Cependant, après de nombreuses auditions, Stephenie et les producteurs ont finalement décidé que Kristen Stewart devrait jouer Bella et nous ne pouvions imaginer personne d’autre dans le rôle.

5) Robert Pattinson n’avait jamais entendu parler crépuscule avant d’être invité à auditionner.

Il est difficile de penser à quelqu’un qui ne sait pas quoi crépuscule C’est maintenant mais Robert Pattinson n’avait aucune idée de ce qu’était la franchise avant de découvrir l’appel au casting. Ce n’est que lorsque son agent lui a demandé de passer une audition qu’il a appris l’existence de la série.

6) Cam Gigandet a été initialement choisi comme Emmett.

Cam Gigandet a personnellement demandé s’il pouvait jouer le méchant James à la place après avoir été choisi et les producteurs ont accepté. Kellan Lutz a ensuite reçu le rôle d’Emmett.

7) Le petit ami de Kristen Stewart était censé jouer Mike.

Kristen Stewart sortait ensemble Volonté et grâce l’acteur Michael Angarano lors du tournage du premier film et il a été le premier choix pour jouer Mike avant que Michael Welch ne finisse dans le rôle. Étant donné que Kristen a rompu avec Michael en 2009 et a ensuite commencé à sortir avec sa co-vedette Robert Pattinson, cela a probablement fonctionné pour le mieux.

8) Kristen Stewart portait des contacts dans tous les films.

Kristen Stewart a naturellement les yeux verts, elle a donc dû porter des lentilles de contact dans chacun des films pour obtenir la couleur des yeux bruns de Bella.

9) Hayley Williams a écrit «Decode» de Paramore sur Bella et Edward.

Hayley Williams était en fait une grande fan de Twilight avant d’être invitée à travailler sur la bande originale, alors elle a sauté sur l’occasion d’écrire une chanson pour elle. Dans une déclaration, Hayley a déclaré: « J’ai choisi le titre » Decode « parce que la chanson parle de la tension, de la maladresse, de la colère et de la confusion entre Bella et Edward. »

Elle a continué: « L’esprit de Bella est le seul qu’Edward ne puisse pas lire et j’ai l’impression que c’est une grande partie du premier livre et l’un des obstacles à surmonter. C’est une tension supplémentaire qui rend l’histoire encore meilleure. »

10) Nikki Reed est responsable des chansons de Robert Pattinson apparaissant dans le film.

Robert Pattinson n’avait aucune intention de soumettre aucune de ses chansons à la bande originale du film. Cependant, Nikki Reed (Rosalie) a été tellement impressionnée par son écriture qu’elle l’a secrètement enregistré en train de chanter ses chansons pendant les pauses de tournage sur le plateau et les a jouées aux producteurs. Le réalisateur a alors demandé si Robert pouvait enregistrer des versions officielles de la bande originale.

11) Tous les Cullen portent des bijoux portant le même symbole.

Les Cullen portent tous des articles spéciaux portant l’écusson de la famille Cullen. Edward, Jasper et Emmett peuvent être vus portant le même bracelet, Alice et Rosalie portent des colliers similaires, Esme a un bracelet et Carlisle a une bague – toutes arborant le même symbole.

12) Les premières scènes filmées étaient la scène de baseball et la finale de la salle de ballet.

Ils peuvent apparaître à la fin du premier film, mais la scène emblématique du baseball et la scène de la salle de ballet ont été filmées en premier. Cam Gigandet travaillait sur un autre film à l’époque et ils ont dû les tourner tout de suite pour s’adapter à son emploi du temps.

13) La robe de bal de Bella coûte 20 €.

En revanche, le costume de bal d’Edward était le vêtement le plus cher de tout le film.

14) Presque tous les téléviseurs qui apparaissent à l’arrière-plan du film jouent la scène du ballet.

Si vous gardez les yeux ouverts, vous pouvez voir des parties de la scène dramatique se dérouler bien avant que cela ne se produise techniquement dans le film.

15) La suite était allumée en vert un jour après la sortie du premier film.

crépuscule a rapporté 35,7 millions de dollars lors de sa journée d’ouverture, il était donc évident pour Summit Entertainment de donner immédiatement le feu vert Nouvelle lune.

16) Taylor Lautner était presque refondu en Nouvelle lune.

Jacob Black est visiblement plus en forme dans Nouvelle lune que le premier livre et les producteurs prévoyaient de refondre Taylor Lautner s’il ne pouvait pas s’entraîner suffisamment à temps pour filmer le deuxième film. Michael Copon était même envisagé pour le remplacer. Cependant, Taylor a gagné plus de 25 livres de muscle avant le tournage et a conservé le rôle.

17) Lucy Hale a auditionné pour le rôle de Jane.

Jolies petites menteuses La star Lucy Hale était l’une des nombreuses actrices à avoir essayé Jane avant que Dakota Fanning n’obtienne le rôle.

18) Tom Felton et Channing Tatum étaient en lice pour jouer Riley.

Nous aurions pu avoir deux acteurs de Harry Potter dans Éclipse. Cependant, l’acteur moins connu Xavier Samuels a finalement été choisi pour jouer Riley au lieu de Tom Felton. Intensifier icône Channing Tatum a également été l’un des premiers noms considérés pour le rôle.

19) Vanessa Hudgens a été l’un des premiers choix pour le rôle de Leah.

Les producteurs ont finalement décidé de choisir une actrice moins connue et Julia Jones a marqué le rôle.

20) Kristen Stewart portait une perruque partout Éclipse.

Kristen venait de couper ses cheveux courts pour filmer Les fugueurs elle a donc dû porter une perruque pour retrouver le look signature de Bella.

21) Stephenie Meyer est invitée au mariage de Bella et Edward.

Il est bien connu que Stephenie a une camée dans le premier film. Elle apparaît brièvement dans le restaurant. Cependant, elle figure également dans Breaking Dawn – Partie 1 comme l’un des invités au mariage de Bella et Edward.

22) Robert Pattinson a pris des cours de conduite de bateau pour Breaking Dawn – Partie 1.

Robert était désireux de conduire le bateau dans les scènes de lune de miel, alors il a pris des leçons. Cependant, malgré ses tentatives d’apprentissage, il s’est écrasé le bateau pendant ses cours et pendant le tournage des scènes.

23) La scène de sexe a dû être refaite et modifiée pour éviter de donner au film une note R.

La première version de la scène de sexe en Breaking Dawn – Partie 1 a été jugé trop explicite en raison de la poussée impliquée. Robert et Kristen ont dû le re-filmer pour que Breaking Dawn – Partie 1 pourrait être classé comme PG-13 comme le reste de la crépuscule des films.

24) Dakota Fanning ne dit qu’un seul mot Breaking Dawn – Partie 2.

En dépit d’être un rôle principal, Dakota Fanning ne dit « douleur » que dans le dernier crépuscule film.

25) Le dernier mot du film est Breaking Dawn – Partie 2 est le même que le dernier mot du livre.

La dernière ligne du livre est « Et puis nous avons continué avec bonheur dans ce petit mais parfait morceau de notre éternité ». Pendant ce temps, dans le film se termine avec Bella et Edward disant « pour toujours » en référence à combien de temps ils seront ensemble.

