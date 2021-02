Meilleurs endroits pour pêcher à Stardew Valley

INUWET BAUME A LEVRES VEGAN LAPIN PARFUMÉ PÊCHE Baume à lèvres

Baume à lèvres parfumé à la pêche. Riche en beurre de karité et en huile de macadamia, il nourrit, répare, adoucit et protège vos lèvres pour un confort absolu. Formule sans paraben ni allergène. Fabriqué en France et VEGAN.