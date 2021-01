Cyberpunk 2077 a reçu le support et les outils officiels des mods

Les joueurs de Cyberpunk 2077 sont très actifs depuis quelques semaines dans la création de mods pour le jeu en monde ouvert. Mais maintenant, le développeur CD Projekt RED donne sa bénédiction interne dans une certaine mesure, car le studio a publié le projet Outils de support de modding.

Cyberpunk 2077 reçoit un support de modding

Même si des modifications ont été apportées avant le outils officiels était possible, les outils nécessaires facilitent grandement la tâche des moddeurs. De plus, les erreurs dans les mods qui n’étaient auparavant effectuées qu’à la main peuvent désormais être facilitées corrigé et corrigé volonté.

Les mods permettaient de jouer du point de vue de la 3ème personne. © Projet CD

Les outils sont mis à jour comme des mises à jour: Les outils de modification seront mis à jour avec les mises à jour à venir afin qu’il n’y ait pas de problèmes de compatibilité causés par les correctifs qui ont été publiés entre-temps. C’est nécessaire de toute façon, car il n’y a pas quelques mises à jour plus étenduesqui le problèmes existants réparer.

Déjà pour The Witcher 3 sont nombreux mods sympas sont apparus qui ont atteint un nouveau niveau de qualité après que CD Projekt a collaboré de plus en plus avec la scène du modding. Avec « Cyberpunk 2077 », ce sera probablement le cas, après tout déjà quelques mods pratiques apparaissent que même laissez-nous résoudre un mystère: