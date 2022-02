Nintendo Switch Sports : le successeur de Wii Sports annoncé

Lors du Nintendo Direct d’hier, un successeur du populaire est devenu étonnamment populaire Sports Wii annoncé. Le jeu porte bien son nom Nintendo Commutateur Sports et doit sortir plus tard cette année dans le monde entier pour le Commutateur Nintendo apparaître.

Dans « Nintendo Switch Sports », vous pouvez à nouveau utiliser différents sports contrôle de mouvement imiter et rivaliser avec les amis et la famille. La première partie était à l’époque titre de départ souvent inclus avec le Nintendo Wii et jouit d’une grande popularité.

Nintendo Switch Sports : Ces sports sont inclus

Devenez le début du jeu un total de six sports être disponible. tennis et bowling sont des classiques absolus badminton, volley-ball, Le football et Chambara compléter la liste. Ce dernier implique des combats à l’épée sur une plate-forme. Après la sortie avec le golf le septième sport sera livré plus tard.

Les commandes de mouvement dans la vidéo rappellent beaucoup celles de « Wii Sports ». Ainsi, les vétérans s’y retrouveront rapidement. Une particularité ici est la Le football. merci un nouveau gadgetqui viendra avec la version physique de Nintendo Switch Sports, vous pouvez obtenir le vôtre Joy-Con attachez-vous à vos cuisses.

Vous pouvez ensuite tire des coups avec tes jambes. Alors préparez-vous pour des tonnes de vidéos de joueurs frappant des tables basses ou leurs téléviseurs. Pour les fans de football, tenez-vous sur le commutateurs des temps apparemment roses, car « Nintendo Switch Sports » n’était pas le seul titre avec le rond et le carré qui a été présenté hier :

Date de sortie et test de jeu en ligne

Le match de sport est prévu pour 9 avril apparaître. Si vous souhaitez avoir un aperçu à l’avance, vous pouvez vous inscrire à un test de jeu en ligne. Vous avez besoin d’un actif pour cela Commutateur Nintendo en ligne-Abonnement.

Du 18 au 20 février vous pouvez ensuite dans des matchs en ligne aléatoires tennis, bowling et Chambara Essaie. C’est un test de réseau, le multijoueur en ligne devrait être une partie importante de « Nintendo Switch Sports ».

Comment est votre opinion à Nintendo Switch Sports ? Avez-vous hâte de duels amusants dans le salon ou avez-vous déjà oublié que le commutateurs permet le contrôle de mouvement du tout? Entrons dans le commentaires à savoir!