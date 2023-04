Une série Cruel Intentions a été reprise par Amazon

de Roger Kumble Intentions cruelles est resté un classique culte parmi les fans de drames romantiques depuis sa sortie en 1999. Alors que de nombreuses tentatives au fil des ans pour une série dérivée n’ont jamais vraiment décollé, il semble que la malédiction ait finalement été levée. Selon un rapport de TVLine, Amazon a officiellement commandé une série de huit épisodes basée directement sur le film pour sa plateforme de streaming Prime Video, après l’avoir migrée depuis son service sœur Freevee.





Intentions cruelles est une comédie romantique noire réalisée par Roger Kumble qui était basée sur un roman à distance de 1782 intitulé Les Liaisons Dangereuses. Le risque créatif avec des sources aussi anciennes et inconnues a évidemment porté ses fruits, car l’adaptation cinématographique est devenue un incontournable de la culture pop adolescente qui reste mémorable à ce jour. Il mettait en vedette Sarah Michelle Gellar dans le rôle de l’impitoyable Kathryn Merteuil, Ryan Philippe dans le rôle du playboy au cœur froid Sebastian Valmont, Reese Witherspoon dans le rôle de la beaucoup plus innocente Annette Hargrove et Selma Blair dans le rôle de Cecile Caldwell, protégée et naïve.

L’histoire tourne principalement autour de ces quatre personnages qui sont des adolescents riches vivant tous dans le quartier chic de New York. Kathryn (Sarah Michelle Gellar) et Sebastian (Ryan Philippe) élaborent des plans de manipulation contre Annette (Reese Witherspoon) et Cecile (Selma Blair). Kathryn veut se venger de son ex-petit ami qui l’a larguée pour Cécile, tandis que Sebastian, un coureur de jupons notoire qui journalise chaque « conquête sexuelle » qu’il réussit, a des vues prédatrices sur Annette, la fille vierge du nouveau directeur de leur école privée. . Au fur et à mesure que l’histoire progresse, Kathryn manipule froidement non seulement Cécile, mais son demi-frère Sebastian et tous les autres autour d’elle par dépit. Sebastian finit par développer de véritables sentiments pour Annette, mais Kathryn les sépare et Sebastian finit par mourir dans un accident de voiture avant de pouvoir se réconcilier avec Annette. Le film se termine par le journal de Sebastian, qui révèle la vraie nature de Kathryn, copié en masse par Annette et répandu sur l’ensemble du corps étudiant de leur école, déracinant la ruse calculée de Kathryn.

L’intrigue du film et diverses scènes emblématiques en ont fait un classique culte, malgré les critiques mitigées des critiques à sa sortie. Il maintient une note inférieure à Rotten Tomatoes, et tandis que certains ont réprimandé le film aussi superficiel que les personnages qui le portent, Roger Ebert l’a félicité comme « intelligent et impitoyable » dans la tradition de la comédie romantique.





À quoi s’attendre dans la nouvelle série Amazon

La nouvelle série en huit parties dirigée par Amazon n’a pas encore annoncé de perspectives en ce qui concerne le casting, en particulier si des acteurs du film original feraient peut-être une apparition quelconque. Cependant, il y a un peu d’informations sur ce à quoi s’attendre de l’intrigue. Il prévoit de dévier de New York vers une autre ville tristement impitoyable: Washington DC Comme le note TVLine, l’histoire suivra une paire de demi-frères et sœurs vivant dans la capitale du pays. Après avoir enduré un « incident de bizutage brutal », pour tenter de sauver leur réputation, ils se lancent dans une conquête, à la manière de Sebastian, pour séduire la fille du vice-président. Si cela convient au ton du film original, il y a de fortes chances qu’un tel plan ne se déroule pas comme prévu.

La série n’a actuellement aucune date de sortie provisoire, mais la production devrait commencer à Toronto plus tard ce mois-ci. Plus de détails, en particulier sur le casting, suivront probablement bientôt.