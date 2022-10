Qu’adviendra-t-il de la famille Stone après la mort de Grace dans la saison 4 de « Manifest »

Après la mort choquante de Grace à la fin de la saison 3 de « Manifest » et l’enlèvement d’Eden, la famille Stone va certainement traverser des moments difficiles. Avant longtemps, le dernier versement de la série netflix viendra résoudre le grand mystère de la vol 828.

À l’origine, l’émission de télévision était première sur NBC en 2018. Cependant, le quatrième opus sera le premier à sortir via la plateforme de streaming.

La la saison 4 sera en deux parties 10 épisodes chacun. Le premier d’entre eux sortira le vendredi 4 novembre via Netflix.

QU’ARRIVERA-T-IL À LA FAMILLE STONE DANS LA SAISON 4 DE « MANIFESTO » ?

La quatrième saison de « Manifest » reprend deux ans après que Grace a été tuée par Angelina. Ben est toujours affecté par la mort de sa femme et cherche inlassablement sa fille Eden. Tenez également compte du retour de Cal avec cinq ans de plus.

« Il n’est pas bien. Il est si profondément secoué par le meurtre de Grace, l’enlèvement d’Eden et le vieillissement de Cal qu’il ne peut pas le comprendre. Il ne sait pas où mettre son énergie, alors il ne peut la concentrer que sur une chose, et c’est trouver Eden.», a expliqué Josh Dallas, l’acteur qui interprète Ben Stone, à TVLine.

Michaela Stone (Melissa Roxburgh), Ben Stone (Josh Dallas), Grace Stone (Athena Karkanis), Jared Vasquez (JR Ramirez) sont quelques-uns des personnages principaux de « Manifesto » (Photo : Netflix)

« Nous le verrons tout remettre en question au début de la saison 4. Il ne questionne pas seulement les Appelés, mais aussi Dieu et l’univers et sa propre bonté contre le mal. Vous partirez en voyage vers un endroit où vous pourrez, espérons-le, sortir de l’autre côté et finalement voir et comprendre votre propre rôle dans cette histoire.« , il ajouta.

De son côté, sa sœur, Michaela Stone (Melissa Roxburgh), sera chargée de diriger le groupe afin de sauver le monde et de remplir sa mission.

« Ben est en deuil et Michaela n’est pas étrangère à la douleur. Elle sait à quoi cela ressemble, mais en même temps, la date du décès approche.« , a déclaré l’actrice. « Elle a du mal à trouver l’équilibre entre ‘J’ai besoin d’aide’ et ‘Comment puis-je être là pour lui ?’ Il y a de la tension, de la résolution et toutes les émotions autour de ce à quoi cela ressemblerait dans la vraie vie.”.

A QUOI SERA LA SAISON 4 DE « MANIFESTE » ?

Dans la même interview, Josh Dallas a déclaré que cette saison permettrait enfin de résoudre le grand mystère du vol 828 et promet que le dénouement sera à la hauteur des attentes.

« C’est captivant, c’est tordu, il a tout ce que vous attendez d’un épisode classique de « Manifesto » et plus encore. Nous pourrions découvrir la réponse finale à ce qui est arrivé à ces passagers sur le vol 828. À mon avis, c’est la fin et la résolution parfaites pour chacun de ces personnages, et nous avons hâte que les gens la voient.», a-t-il détaillé.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 4 DE « MANIFESTE »