Devoir après l’école aura-t-il une saison 2 ? : que sait-on de la nouvelle série KOREAN qu’est FUROR

DORAMA

La dernière rage dans les réseaux sociaux est Devoir après l’écolela nouvelle série coréenne sur une invasion extraterrestre et pour laquelle les fans réclament une saison 2. Est-ce possible ?

©IMDBDevoir après l’école

Il est des séries qui traversent les frontières grâce à leur intrigue captivante, passionnante et surprenante. Parmi eux se trouve Devoir après l’école qui, bien qu’il ne soit encore disponible sur aucune plateforme de streaming, fait déjà fureur. Cette bande coréenne a captivé des milliers de personnes à travers le monde malgré le fait qu’elle n’a été créée que le 31 mars.

en six épisodes Devoir après l’école suit les élèves du lycée Sungjin, où un impact se produit et une invasion extraterrestre commence. Les œufs terrifiants qui sont tombés du ciel se sont transformés en étranges créatures ressemblant à des insectes qui attaquent les humains. L’invasion est mondiale et le président sud-coréen annonce que les garçons et les filles du secondaire doivent rejoindre l’armée.

Sans aucun doute, c’est une histoire qui, au-delà du fait qu’elle est fictive, a certains aspects si réels qu’elle finit par surprendre. Par conséquent, même si Il n’est pas disponible sur Netflix et peut être vu via Viki, connu sous le nom de « Netflix asiatique », les fans veulent déjà en savoir plus sur cette intrigue. C’est pourquoi ils se demandent s’il y aura une deuxième saison.

Est-ce que Duty After School aura une saison 2 ?

Le 31 mars, seuls six épisodes de la première saison sont sortis et, malgré le fait qu’un renouvellement n’ait pas encore été confirmé, la deuxième partie est toujours manquante. En effet, la première édition compte dix chapitres au total, il en reste donc quatre à publier..

Les mêmes Ils arriveront sur Viki le 28 avril.C’est-à-dire dans trois semaines. En revanche, comme pour une suite, il faut prendre en compte que ce strip est basé sur le webtoon du même nom et qui compte 51 chapitres. Cela indique que, même si ce n’est pas encore confirmé, il reste encore beaucoup de contenu à exploiter.

