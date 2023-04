Avis aux fans de Harry Potter : Argentina Comic-Con a confirmé son premier invité

Comic Con

Une nouvelle convention de culture pop se prépare en Argentine. Cette année, il sera repoussé d’un mois et aura lieu en juin.

© Argentine Comic-ConLe dernier Comic-Con argentin a eu lieu en décembre, en pleine Coupe du monde.

La Comic Con argentin prépare une nouvelle édition et revient au Centre Costa Salgueroaprès l’expérience de la campagne. Cet événement, qui est la convention de culture pop la plus importante du pays, attire chaque année des milliers de fans qui se réunissent pour rencontrer leurs idoles et profiter de diverses activités.

L’actualité la plus attendue par les fans de la saga de Harry Potter arrivé ce mercredi : le premier invité international de Comic Con Argentine et n’est rien de moins qu’une star de la distribution de la célèbre série de films. Les organisateurs promettent d’autres surprises dans les prochains jours.

Le premier invité international confirmé par Comic Con Argentine est Evanna Lynchqui a joué luna lovegood dans la saga de Harry Potter. lyncher Elle est connue pour son interprétation du personnage excentrique et original, et est appréciée des fans de la série. Sans aucun doute, sa présence sera l’une des plus grandes attractions de l’événement.

Evanna Lynch sera présent à Comic Con Argentine durant les samedi 3 et dimanche 4 juin, et participera à des panels sur la grande scène et proposera également des séances de rencontrer et saluer. Les fans pourront la rencontrer en personne et obtenir une photo ou un autographe. Les billets pour ces événements seront disponibles à partir du mercredi 12 avril.

+Dans quel film Luna Lovegood est-elle apparue pour la première fois ?

luna lovegood est apparu pour la première fois dans la saga de Harry Potter dans le cinquième film, L’ordre du Phoenix. Il a été joué par Evanna Lynchqui à partir de là, était dans toutes les productions qui ont suivi avec un détail particulier : il a aussi donné la voix au personnage dans les mêmes adaptations faites jeu vidéo.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?