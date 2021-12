Une nouvelle rumeur suggère que Marvel veut que Jon Bernthal soit le punisseur dans le nouveau film de Spider-Man

Les rumeurs du retour de Marvel de Jon Bernthal sous le nom de The Punisher ne sont pas nouvelles, mais de nouvelles suggestions ont circulé à la suite de Spider-Man: No Way Home.

Dès le départ, cet article contient des spoilers pour Spider-Man: No Way Home et Hawkeye, donc si vous essayez toujours de les éviter, reculez maintenant.

Les fans de Marvel ont vu nombre de leurs vœux de Noël se réaliser cette année avec des croisements, des stars de retour et la promesse de bien plus à venir. Spider-Man : Pas de chemin à la maison a livré plus que ce qu’il avait promis, avec des méchants et des héros des précédents univers Spider-Man de Sony, ainsi qu’une brève introduction à Matt Murdock/Daredevil de Charlie Cox, et Oeil de faucon conclu cette semaine avec l’arrivée d’un autre ancien casse-cou participant au Kingpin de Vincent D’Onofrio. La question est donc de savoir où cela laisse les autres stars et personnages qui ont déjà joué des personnages Marvel à la télévision ?

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Selon des rumeurs qui ont déjà fait le tour et qui ont maintenant été ravivées par les récents événements dans le MCU, Jon Bernthal serait recherché dans le MCU en tant que The Punisher. Bien qu’il ait été suggéré précédemment par les fans que Bernthal devrait faire un retour en tant que personnage, cette fois-ci, il semble qu’il soit potentiellement recherché par Marvel eux-mêmes pour apparaître dans l’un de leurs nouveaux films Spider-Man non encore annoncés ainsi qu’un projet solo quelque part plus loin.

Il convient de souligner qu’à l’heure actuelle, il ne s’agit que d’une rumeur et semble reposer sur de nombreux éléments. Pour commencer, il y a les commentaires de Bernthal selon lesquels, à moins que le personnage ne soit bien fait et ne soit pas une version «édulcorée», il n’était pas intéressé à revenir, mais en 2018, il a dit qu’il aimerait apparaître avec l’araignée de Tom Holland. -L’homme après que le couple ait travaillé ensemble sur le film Pèlerinage. A l’époque, il disait :

« Je suis amoureux de Tom Holland, tu vois ce que je veux dire ? C’est mon pote. Pour moi, il ne s’agit pas de… Je n’ai aucune aspiration ou désir de faire autre chose que ce que je fais. J’adore ce personnage. Je crois en lui. Il est dans mes os. Je me sens honoré de le jouer et je veux continuer à le jouer. Donc, en toute honnêteté, il n’y a aucune partie de moi qui dit : ‘Oh, j’espère que je suis dans les films.’ C’est n’importe quoi. Cela étant dit, il y a un personnage et un acteur pour lesquels j’ai le plus grand respect dans l’univers Marvel et sans aucun doute, c’est Tom.

La plus grande pierre d’achoppement pour cela est qu’il est très probable que toute collaboration Spider-Man devrait être une affaire classée PG-13, et Bernthal ne le veut pas. Plus tôt ce mois-ci, il a déclaré au Hollywood Reporter :

« J’étais donc vraiment reconnaissant, respectueux et las des endroits où ce rôle m’a emmené et du monde dans lequel je devais vivre. Cela étant dit, c’est là que ce personnage doit être. Il doit y avoir un niveau d’obscurité. Je pense que s’il y a un relâchement de ce personnage, vous ne rendez pas service au personnage, à chaque itération du personnage, à chaque bande dessinée précédente et à tous les fans incroyables du personnage. aux gens dans l’armée. Donc, comme je l’ai déjà dit, il ne s’agit pas de savoir si vous faites le personnage; il s’agit de savoir si vous pouvez le faire correctement, et je ne suis intéressé que par le faire correctement. »

Malgré cela, Disney et Marvel Studios semblent envisager certains des personnages les plus sombres et les plus orientés vers les adultes de l’univers Marvel, comme Dead Pool prêt à faire ses débuts MCU bientôt dans un format R-rated. Avec l’univers Netflix Marvel Television ayant toujours foulé le côté le plus sombre du monde de la bande dessinée et semblant maintenant être canon dans le MCU, au moins aussi loin que le casse-cou série est concernée, tout cela pourrait être un bon signe pour ceux qui espèrent voir le retour de Bernthal en tant que Frank Castle dans le futur.





Jon Bernthal n’exclura pas de jouer à Wolverine mais ressusciterait plutôt le Punisher La star de Punisher dit que jouer Wolverine dépendrait du scénario, mais qu’il préférerait de loin revenir en tant que Frank Castle.

Lire la suite





A propos de l’auteur