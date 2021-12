Avatar : les détails des suites publiées par James Cameron

James Cameron Il est un expert pour marquer un avant et un après dans l’histoire du cinéma. Il l’a fait en 1997 avec le boom de Titanesque qui a rapidement impressionné le monde. Et il y a plus d’une décennie, il a répété le succès avec Avatar, la bande qui est devenue le plus gros chiffre d’affaires de l’industrie. Bien sûr, il ne lâchera pas un succès si vite, il sortira donc bientôt le conséquences main dans la main avec Disney. Découvrez les nouveaux détails publiés par le réalisateur!

Son prochain projet à l’ordre du jour est Avatar 2, le film qui reprend les événements de la première en 2009 qui a non seulement reçu un excellent accueil des téléspectateurs, accumulant un total de 2 834 millions de dollars, mais a remporté des dizaines de prix au cours de la saison de son lancement. Apparemment, l’idée est de répéter la formule pour atteindre à nouveau ces chiffres exorbitants.

Avec la science-fiction et l’innovation comme attraction principale, James Cameron était à l’honneur pour les cinéphiles. Et c’était dans la section Directeur sur les directeurs, par Variety, qui s’est entretenu avec Denis Villeneuve – cinéaste en charge de Dune– et a révélé quelques curiosités sur le développement de son prochain film. Tout d’abord, il a passé en revue : «Avatar 2 est complètement terminé. Nous avons une coupe fonctionnelle dans laquelle nous complétons les effets visuels. Je me sens assez en sécurité avec ce film”.

Apparemment, l’idée est de le sortir dans décembre 2022, sortie Avatar 3 pour 2024, Avatar 4 pour 2026 Oui Avatar 5 pour décembre 2028. En ce sens, il a expliqué : «Le troisième est encore un peu sombre et trop long. Je n’ai pas encore transformé mon énergie en un processus de coupe discipliné là-dessus, mais je sais que j’ai les performances. C’est la chose la plus importante, j’ai fait tous les tournages et j’ai fait la plupart des tournages en live action. Je dois encore un peu à certains des personnages adultes”.

Par rapport au hit sorti cette année avec Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson et Zendaya, il a souligné : «Comme Dune, il se déroule sur plusieurs mondes. Plus tard, Avatar se déroule dans deux mondes, car certains d’entre eux se déroulent sur Terre à mesure que l’histoire évolue et dans différents biomes en son sein.”.

