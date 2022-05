Ce sont les erreurs de réfrigérateur que tout le monde fait

Les réfrigérateurs sont assez simples. Vous les branchez, ouvrez et fermez, et gardez les choses froides, il n’y a rien à faire. Eh bien, ce n’est en fait pas si simple, et il s’avère qu’il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire de mal avec un réfrigérateur.

Et c’est un gros problème. Le ménage américain moyen finit par jeter environ 21 % de la nourriture qu’il achète. Cela représente environ 1 800 € directement à la poubelle. Ils disent qu’environ les deux tiers de cela sont dus à la détérioration des aliments, ce qui inclut un stockage inapproprié. À quelle fréquence trouvez-vous quelque chose dans votre réfrigérateur que vous avez oublié ? Heureusement, tout cela est facile à résoudre, alors découvrons ce que vous pouvez améliorer avec votre réfrigérateur !

Trop remplir votre réfrigérateur

Il y a quelque chose de si satisfaisant à rentrer du magasin et à remplir son frigo à ras bord. Mais c’est en fait un grand non-non. Selon Hunker, le fait de trop remplir votre réfrigérateur a plusieurs conséquences que vous ne remarquerez peut-être pas, mais votre compte bancaire le fera. La circulation de l’air est une grande partie de ce qui maintient votre réfrigérateur au frais, et lorsqu’il y a trop de choses dedans, vous bloquez cette circulation. Cela signifie que le réfrigérateur doit travailler plus fort pour maintenir tout à la bonne température, surtout si tous ces aliments bloquent certaines bouches d’aération.

En plus de ces factures d’énergie plus élevées, vous pouvez également vous attendre à ce que vos aliments se gâtent plus rapidement, car un réfrigérateur trop plein signifie qu’il est peu probable que tout soit refroidi à la bonne température.

Ne pas garder le réfrigérateur assez froid

A quelle température est réglé ton frigo ? Vous voudrez peut-être vérifier car il y a de fortes chances que ce soit faux. La température de votre réfrigérateur doit être réglée à 40 degrés Fahrenheit ou moins. Ils disent que vous devriez également vérifier régulièrement votre temps pour vous assurer que tout fonctionne correctement, mais il peut y avoir plus que cela. Au lieu de cela, essayez de garder votre réfrigérateur un peu plus froid – idéalement, c’est entre 35 et 38 degrés.