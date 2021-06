Enola Holmes est poursuivi en justice et Henry Cavill doit changer de personnage

Toute série ou film portant le nom de Henri Cavill et Millie Bobby Brown est synonyme de succès, surtout si les deux font partie de la même production. C’est pour ça que Enola HolmesLà où ils avaient tous les deux des rôles incroyablement importants, c’était une rage depuis sa publication sur Netflix car elle racontait une histoire très différente sur le détective bien connu, Sherlock Holmes.

A cette occasion, Millie a joué Enola, la sœur cadette de Sherlock, qui a été imitée par Henri Cavill, mais elle était la protagoniste, tandis que son frère l’a seulement aidée à devenir un nouvel enquêteur. À tel point que cette histoire particulière a fait fureur lors de sa première, que la plate-forme a rapidement confirmé une suite où, désormais, Cavill aura un rôle plus important.







Cependant, afin de mener à bien son personnage, il doit changer certaines attitudes de la première édition afin que Netflix ne soit plus poursuivi en justice. Est-ce à cause de Enola Holmes 1, Le géant du streaming a reçu un procès de The Conan Doyle, les responsables de l’héritage d’Arthur Conan Doyle puisque, selon eux, le personnage d’Henry a une particularité.

Apparemment, le fait que Sherlock Holmes montre des émotions dans l’une des versions réalisées au cinéma ou à la télévision est quelque chose qui est soumis au droit d’auteur. Selon ce que The Hollywood Reporter a précisé, The Conan Doyle a fait valoir que Sherlock est, à l’origine, un personnage froid et, par conséquent, les versions dans lesquelles il montre des émotions devraient être consultées au préalable.

Enola et Sherlock. Photo : (IMDB)



Plus d’une fois le même Henri Cavill Il a poursuivi en disant que pour préparer cette nouvelle version du détective qu’il a analysé, avec le réalisateur du film, ses propres expériences, ses relations avec sa famille et ces caractéristiques étaient la clé du rôle. Cependant, maintenant, avec cette petite mésaventure, le réalisateur et son équipe devront reconsidérer toutes les options possibles, surtout si l’artiste prend un rôle plus important.