Comment résoudre le casse-tête du point clé du sanctuaire Maya um’kiza dans Zelda Tears of the Kingdom

Au-dessus des nuages ​​attend La légende de Zelda : les larmes du royaume le Sanctuaire maya um’kizaqui te donnera l’énigme Point de saut envie de tester. Dans ce guide détaillé, nous vous expliquerons comment vous pouvez trouver ce sanctuaire, comment vous pouvez enfin l’atteindre et comment vous pouvez facilement surmonter ses défis. Guide.

Zelda Tears of the Kingdom: Comment résoudre le nœud du sanctuaire Maya um’kiza

Si vous suivez le déroulement de la quête principale de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, tôt ou tard votre chemin vous mènera au Frontière de Tabanta et donc dans ça Village des Orni. Ici, vous pouvez effectuer la tâche principale Tulin du village des Orni vous poursuivre tôt ou tard à des hauteurs vertigineuses au-dessus du montagne Gebra fils.

Suivez l’éventail de rochers, de plates-formes et au-dessus de cette montagne formations rocheuses flottantespour aller au ciel, où vous finirez par arriver au Îles de l’échelle céleste se promener Peu de temps après Tulin et Link le premier bateau volant trouvé, vous pouvez déjà marcher vers le sanctuaire Maya-um’kiza et l’emporter avec vous.

Le sanctuaire maya um’kiza est situé dans les îles Sky Ladder. ©Nintendo Les îles Sky Ladder sont situées juste au-dessus du mont Hebra.© Nintendo

Sanctuaire Maya um’kiza – Première salle

La première pièce peut être déroutante car Link se tient juste là devant une porte verrouillée et n’a pas de ressources à portée de main. Au lieu de cela, la pièce va Très hautmais à part cela n’a pas de fonctionnalités spéciales et même celle-ci est déroutante car elle n’a rien à voir avec la solution.

Même si le nom de l’énigme suggère le contraire, vous devez ici ne pas sauterje ne veux pas monter et je n’ai pas exploits acrobatiques pour démontrer, à la place, vous devez simplement lancer une flèche sur la pierre brillante dorée tirez sur qui est à droite derrière la porte.

Dès que vous frappez cette pierre – peu importe dans quel sens – la grille s’ouvre et vous avez déjà terminé la première pièce. Eh bien, parfois même dans un jeu riche en énigmes comme The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, cela peut être extrêmement simple, même si cela ne semble pas être le cas à première vue.

Un tir bien ajusté sur cette pierre et vous êtes déjà plus loin. ©Nintendo

Sanctuaire Maya um’kiza – Deuxième salle

La deuxième salle est presque gigantesque et monte loin, ainsi que loin en arrière et en bas. Donc tu dois traverser un grand abîme et tout cela sans utiliser aucune de vos constructions. Heureusement pour vous, vous pouvez ouvrir les voiles des navires volants bien saute et toi utilisez-le comme un trampoline.

Alors fais juste ça. en haut du grand escalier, sautez sur la voile du premier navire et vous serez catapulté dans les airs. Quand tu arrives au sommet, tu peux le faire parachute ascensionnel et glisse de trampoline en trampoline. Au fait, à gauche c’est une poitrineque vous pouvez également atteindre avec votre insert de saut.

Utilisez ces voiles pour vous catapulter dans les airs. ©Nintendo

Au 10x flèches en bois sac, après votre deuxième grand saut, vous devez suivre le vaisseau volant qui sur la gauche fait sa ronde. Suis-le avec le parachute ascensionnel et dès que le bateau s’approche du coffre, saute sur sa voile pour être à nouveau tiré et pouvoir planer jusqu’au coffre.

Le chemin jusqu’au bout du sanctuaire se trouve maintenant en face du coffre que vous venez de piller. Pour y arriver, vous devez utiliser l’un des trampolines pour lancer de la balle là où vous avec arc et flèche encore une fois pierre brillante dorée tire, qui, lorsqu’il est touché, ouvre la grille qui bloquait votre chemin.

À la fin du sanctuaire Maya-um’kiza, vous devez frapper la pierre dorée dans les airs avec un arc et des flèches. ©Nintendo

Une fois la grille ouverte, il ne vous reste plus qu’à utiliser le dernier dirigeablepour sauter à travers le passage nouvellement créé et atteindre la fin du sanctuaire, où vous interagissez avec le cercle vert comme d’habitude pour obtenir votre lumière de bénédiction obtenir. Après cela, le sanctuaire Maya um’kiza est terminé et vous pouvez reprendre votre propre chemin.