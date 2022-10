Qu’est-il arrivé à Daemon et Rhaenyra à la fin de « House Of The Dragon » et pourquoi les fans sont si contrariés

Le dimanche 23 octobre, la première du dixième et dernier chapitre dès la première saison de « Maison du Dragon » (« La maison du dragon »). Cependant, loin d’être célébrée par tous les adeptes de l’œuvre de George RR Martin, certains d’entre eux ont désapprouvé une scène montrée dans cette fin.

titré « La reine noire »l’épisode a été réalisé par Greg Yaitanes et écrit par Comté de Ryan J.également créateur de la préquelle de « Game of Thrones » (« Game of Thrones »). En ce sens, il a montré une scène controversée mettant en vedette deux des personnages les plus aimés du projet télévisé.

puis rencontrez qu’est-il arrivé à daemon et rhaenyra targaryen à la fin de la saison 1 Série HBO Max « Maison du Dragon ». Découvrez ainsi, pourquoi les fans sont si mécontents.

Daemon Targaryen pend sa femme, Rhaenyra Targaryen, dans l’épisode 10 de « La Maison du Dragon » (Photo : HBO)

QU’EST-IL ARRIVÉ À DAEMON ET RHAENYRA TARGARYEN DANS LE DIXIÈME CHAPITRE DE « MAISON DU DRAGON » ?

Pendant dixième épisode de la série, Nous avons été témoins de la réaction de Rhaenyra Oui Démon Targaryen devant l’arrivée de la princesse rhaenys un Dragon de roche avec la nouvelle du couronnement de Aegon II Targaryen.

Alors qu’elle essaie d’être prudente, il voit l’occasion idéale d’agir contre ses ennemis. Ainsi, le premier-né de Viserys I entrer en travail douloureux prématurément. Son mari, pour sa part, ignorez ses cris douloureux et évitez de l’accompagnercar il semble qu’il préfère se concentrer sur la stratégie de combat du Noirs plutôt que de l’aider.

Plus tard, les funérailles du sixième fils de Rhaenyra, qui est mort-né. Immédiatement, elle est couronnée reine et est informée de l’arrivée de Otto High Tower un Dragonstone. L’homme présente ainsi les conditions d’une éventuelle trêve entre la reine Alicent et son vieil ami d’enfance.

Naissance de Rhaenyra Targaryen dans la finale de la saison de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

LA SCÈNE CONTROVERSÉE ENTRE DAEMON ET RHAENYRA TARGARYEN

écouter le main du roi, Rhaenyra acceptez de considérer votre offre. De cette manière, Démon Targaryen montre son rejet de cette idée au milieu d’une réunion du Noirs.

Après que la reine nouvellement couronnée ait demandé à ses alliés de quitter la pièce, elle se retrouve seule avec son mari. C’est là qu’elle insiste pour maintenir la paix dans le royaume, car elle a toujours en tête le Chanson de glace et de feu dont son père lui a parlé.

Ignorer cette histoire Démon Il l’attrape violemment par le cou et lui fait comprendre que maintenir la paix n’est pas une idée qu’il soutient. Devant les yeux d’un apeuré RhaenyraIl réaffirme sa position.

Rhaenyra Targaryen est attaquée par Daemon dans la finale de la saison de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

LES RÉACTIONS DES RÉSEAUX SOCIAUX

Après avoir vu cette scène, de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux se sont opposés aux scénaristes du Série HBO Max pour présenter le personnage joué par Matt Smith agressant sa troisième femme.

De son point de vue, il n’aurait jamais été violent avec elle dans les livres. George RR Martin. De plus, il se serait distingué comme un « caractère gris » pour l’amour de sa famille.

Je ne comprends pas comment il y a des gens qui croient que ce démon ferait ça à rhaenyra. oui, nous savons que démon n’est pas un saint mais c’est précisément l’amour pour sa famille qui fait de lui un personnage gris et dans la série ils ne montrent pas cette facette de lui même s’ils ont enregistré ces scènes. – cames. (@fiImseven) 22 octobre 2022

D’autres internautes ont également considéré la scène comme « hors contexte » et ils n’ont pas hésité à montrer leur malaise dans des réseaux tels que Twitter.

#HouseOfTheDragon Quel besoin pour que Daemon attrape Rhaenyra par le cou comme ça ??? C’était tellement hors contexte et hors de caractère pic.twitter.com/QwxfjDRaye — 𝑴𝒐𝒏 (@xuemeowng) 24 octobre 2022

Enfin, cela s’ajoute aux déclarations du scénariste Sarah Hesse un Le journaliste hollywoodien et cela a également suscité le dégoût de nombreux adeptes.

« Démon Targaryen il est devenu le « petit ami d’Internet » d’une manière qui me mystifie. Non pas que Matt (Smith) ne soit pas incroyablement charismatique et merveilleux. Mais Daemon lui-même est… Comment, de quelle manière, était-il un bon partenaire, père ou frère, pour quelqu’un ? Il n’est pas Paul Rudd.a déclaré l’écrivain au média visé.

C’est la ligne où nous détestons Sara Hess pour avoir le pouvoir de scénario d’un personnage qu’elle NE COMPREND PAS? S’il vous plaît, ne touchez pas à Daemon, je ne supporterais pas qu’un autre Targaryen soit ruiné. 🙏🙏😭😭#HouseOfTheDragon pic.twitter.com/PD4laHpiSb – Mlle Minutes 🕑🌌 (@AnyaKhal) 19 octobre 2022

