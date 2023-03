Brendan Fraser remporte l’Oscar du meilleur acteur à la 95e cérémonie des Oscars

Acteur bien-aimé Brendan Fraser a remporté l’Oscar du meilleur acteur lors de la 95e cérémonie des Oscars. Fraser, qui a reçu toutes sortes de critiques élogieuses pour sa performance dans le film du réalisateur Darren Aronofsky La baleineaffrontait Austin Butler dans le rôle d’Elvis Presley dans ElvisColin Farrell dans le rôle de Pádraic Súilleabháin dans Les Banshees d’InisherinPaul Mescal comme Calum Paterson dans Après-soleilet Bill Nighy dans le rôle de M. Rodney Williams dans Vie.





Basé sur la pièce de 2012 de Samuel D. Hunter, La baleine voit Brendan Fraser diriger la dernière sortie du réalisateur Darren Aronofsky dans le rôle de Charlie, un homme d’âge moyen de 600 livres qui tente de renouer avec sa fille de 17 ans. Les deux se sont séparés après que Charlie ait abandonné sa famille pour son amant gay, qui est décédé plus tard, ce qui conduit Charlie à manger de façon excessive par douleur et culpabilité.

Adapté pour l’écran par Samuel D. Hunter, La baleine étoiles Hong Chau (Le menu, Veilleurs), Samantha Morton (Son, bêtes fantastiques et où les trouver, Rapport minoritaire), Ty Simpkins (Homme de fer 3, Insidieux : la dernière clé), et Sathya Sridharan aux côtés de Brendan Fraser, avec Choses étranges star Sadie Sink dans le rôle d’Ellie, la fille de Charlie.





La baleine a sauvé Brendan Fraser du désert

Le rôle principal de Brendan Fraser dans La baleine fait partie de ce qui est maintenant surnommé « La Brenaissance », en tant que star d’un classique dont on se souvient avec tendresse comme George de la Jungle, Encino Man, et La momie voit une reprise de carrière bien méritée. La baleine Le réalisateur Darren Aronofsky a récemment révélé ce que cela faisait de retirer l’acteur « du désert » et de le confier à son rôle primé.

« Personne ne pensait vraiment beaucoup à lui. Ce n’était pas vraiment mon calcul, ce n’était pas comme, ‘hé, je vais trouver un choix inattendu’. J’avais du mal à trouver quelqu’un pour jouer le rôle pendant longtemps « , a déclaré le cinéaste, expliquant qu’il n’était pas parti intentionnellement à la recherche d’un acteur perdu dans » le désert « , mais que trouver Fraser était vraiment un moment » d’ampoule « . » Et puis quand je l’ai vu dans ce bande-annonce d’un film brésilien à petit budget, une ampoule s’est éteinte. Et j’ai dit : « Oh, eh bien, nous n’avons jamais vraiment pensé à lui. » À travers tous les différents directeurs de casting et toutes les années de réflexion, personne n’avait trébuché sur cette idée. »

Alors que La baleine a polarisé à la fois les critiques et le public (le film se situe actuellement à 65% sur le site d’agrégateur de critiques Rotten Tomatoes), beaucoup critiquant la manière dont La baleine présente Charlie ainsi que l’utilisation de prothèses et d’un « gros costume » pour transformer Fraser en un homme aux prises avec l’obésité morbide, la performance centrale de Fraser a été accueillie par des ovations debout et des applaudissements tonitruants.

Ainsi, Brendan Fraser a depuis été comblé de récompenses, sortant vainqueur des Screen Actors Guild Awards, des Critics ‘Choice Movie Awards, des Satellite Awards et remportant le American Riviera Award au Festival international du film de Santa Barbara.