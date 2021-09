Pourquoi Conor McGregor a-t-il jeté un verre à Machine Gun Kelly aux MTV VMA 2021 ? Voici le boeuf expliqué.

Voici une bagarre de célébrités que nous n’avons certainement pas vue venir : Machine Gun Kelly contre Conor McGregor.

Machine Gun Kelly et Conor McGregor ont dû être séparés par leurs équipes de sécurité après que leur désaccord est devenu physique sur le tapis rouge des MTV Video Music Awards dimanche soir (12 septembre).

Sur les photos de l’incident, le champion de l’UFC est retenu par des gardes de sécurité alors qu’il tente d’attraper le rappeur « Bloody Valentine ». Dans une vidéo, Conor a également semblé jeter son verre sur MGK. Heureusement, personne n’a semblé être blessé dans la bagarre.

Le bœuf Machine Gun Kelly et Conor McGregor expliqué

Le combat de Machine Gun Kelly et Conor McGregor MTV VMA 2021 expliqué. Photo : ANGELA WEISS/AFP via Getty Images, Jeff Kravitz/MTV VMA 2021/Getty Images pour MTV/ViacomCBS, Taylor Hill/FilmMagic

Pourquoi Conor McGregor a-t-il jeté un verre à Machine Gun Kelly ?

On ne sait pas ce qui a réellement causé la tension entre Machine Gun Kelly et Conor McGregor, mais selon TMZ, la dispute a commencé lorsque Conor a demandé une photo à MGK – ce qu’il a refusé. Aie. Apparemment, il a ensuite poussé Conor, qui est tombé en arrière et a renversé sa boisson. Conor aurait ensuite jeté son verre sur MGK et sa petite amie Megan Fox qui se tenait près de lui.

Une autre source a déclaré que Conor aurait commencé à se diriger vers MGK avec l’intention de le saluer. Il a tendu la main et MGK a dit quelque chose mais Conor ne l’a pas entendu. La sécurité de MGK a ensuite repoussé Conor. D’une manière ou d’une autre, cela a dégénéré et leurs équipes de sécurité respectives ont rompu les choses avant que cela ne devienne trop chaud. Conor serait « surpris par la façon dont il a été traité » et ne sait pas ce qui a réellement causé la bagarre.

Cependant, le porte-parole de Conor a nié avoir demandé une photo à MGK dans une déclaration à The Independent : « Conor McGregor n’a demandé de photo à personne, et il n’a pas non plus été à l’origine de cet incident. Il ne connaît pas Machine Gun Kelly, en dehors du fait qu’il a assisté au combat de Conor en juillet dernier. »

Alors… quelle est la vérité !? Eh bien, Machine Gun Kelly a depuis a refusé de parler sur ce qui s’est réellement passé entre lui et Conor. Cependant, lors d’un entretien avec Divertissement ce soir suite à l’altercation, Conor a jeté un peu d’ombre sur MGK.

Il a déclaré: « Je ne connais même pas le gars pour être honnête avec vous. Rien ne m’est arrivé, je ne combats que de vrais combattants, des gens qui se battent réellement. Je ne combats certainement pas les petits rappeurs Vanilla Ice Boy. Je ne le fais même pas. Je connais le gars. Je ne sais rien de lui, je m’attends à ce qu’il soit avec Megan Fox. »

