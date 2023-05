in

Cinéma

Il y a déjà plusieurs métiers qui ont été confiés aux intelligences artificielles. Cela est devenu un excellent fil Twitter.



Une IA imagine un film sur le Christ réalisé par Tarantino avec des résultats incroyables

Les avancées technologiques ont ouvert un monde de possibilités créatives, et les intelligences artificielles ne sont pas loin derrière, générant des œuvres basées sur des idées d’utilisateurs qui proposent des combinaisons impossibles.

du mélange Harry Potter et Guerres des étoiles jusqu’à imagine comment ils seraient Les Simpsons en chair et en os, les idées n’ont pas de limite. Récemment, un utilisateur a demandé à une IA d’imaginer ce qu’était un film sur la vie de Christdirigée par Quentin Tarantino. Les résultats ont été incroyables.

« Ai-je demandé à Midjourney un film sur JÉSUS CHRIST réalisé par QUENTIN TARANTINO ? J’ai demandé à Midjourney un film sur Jésus-Christ réalisé par Quentin Tarantino »écrit Juanjo Ramírez Mascaro dans Twitter. Ci-dessous, vous pouvez voir le fil avec les résultats de cette proposition créative.

Les visuels qui en résultent sont époustouflants et portent la marque du réalisateur acclamé, mettant en vedette certains de ses acteurs préférés, notamment Steve Buscemi ou Samuel L. Jackson. Bien que le prochain projet de tarantino n’est pas lié à la religion, cela ne fait pas de mal de rêver à la possibilité qu’il réalise un jour un film centré sur Christ.

+Le dernier projet de Quentin Tarantino

Le prochain projet de Quentin Tarantino il se concentrera sur un critique de films érotiques et se déroulera dans les années 1970. Selon le réalisateur lui-même, l’histoire est basée sur un vrai critique qui, bien que non célèbre, était exceptionnel dans son travail. « Ses critiques étaient un croisement entre les premiers Howard Stern et ce que Travis Bickle pourrait être s’il était critique de cinéma »il prétendait.

