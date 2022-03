James Corden dit que Will Smith ne peut pas prendre une blague

James Corden a pesé sur la controverse des Oscars, affirmant que Will Smith « ne supporte pas une blague ».

Il a poursuivi: «Je vais dire ceci, Will Smith ne supporte pas une blague», avant d’ajouter: «Chris Rock peut prendre un coup de poing. Une mâchoire en acier. Incroyable! »

Et, plus tard dans l’épisode, il a également parodié « Nous ne parlons pas de Bruno » du film oscarisé de Disney Encantoen remplaçant le nom « Bruno » par « Jada ».

le Gavin et Stacey star n’est qu’une des nombreuses célébrités qui ont critiqué les actions de Smith.

Cela inclut Amy Schumer, qui a co-organisé l’événement aux côtés de Wanda Sykes et Regina Hall.

La comédienne s’est depuis rendue sur Instagram pour exprimer ses réflexions sur les événements dramatiques, écrivant: «Je pense que nous pouvons tous convenir que la meilleure façon de déballer ce qui s’est passé est de diffuser ma série @lifeandbethhulu et de me voir en tournée cet automne.

« Mais pour de vrai. Toujours déclenché et traumatisé.

Elle a ensuite félicité son « ami » et collègue comédien Rock pour ne pas avoir riposté sur scène lors de la remise des prix.

« J’aime mon ami @chrisrock et je crois qu’il s’en est sorti comme un pro. Il est resté là-haut et a donné un Oscar à son ami @questlove et tout cela était si dérangeant.