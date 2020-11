Megan Thee Stallion critiquée pour avoir partagé des informations avec des «publications blanches» sur des médias noirs

Elle a parlé de l’incident de tournage de juillet impliquant Tory Lanez sur Instagram Live à plusieurs reprises, dans un New York Times éditorial, et plus récemment détaillé sa version des événements avec GQ magazine, mais selon Le club du petit-déjeuner, ils n’étaient pas autorisés à aborder le sujet. Angela Yee livrait le spectacle Rapport de rumeur quand Charlamagne Tha God et DJ Envy ont été un peu surpris d’apprendre à quel point Megan était détaillée dans le partage de son histoire avec le magazine. Ils ont déclaré que son équipe avait clairement indiqué que toutes les questions des conservateurs étaient interdites et que les animateurs ne pensaient pas qu’il était juste que les artistes noirs refusent aux médias noirs les informations qu’ils donnent aux «publications blanches».

« Elle a dit tout ça à GQ? » Demanda Charlamagne Tha God. « Meg était censée être ici cette semaine mais elle euh … ils avaient une longue liste de choses dont il ne fallait pas lui parler et c’était tout Tory Lanez et cette situation. » DJ Envy est intervenu et a ajouté: «Je pense que c’est fou parce que quand elle fait des publications blanches, elle est capable de parler et de parler de tout ce dont elle veut parler mais quand elle va à la presse noire et aux publications noires, il y a une liste que le label envoie ça [says], ‘Ne lui posez pas la question, ne parlez pas de ça, ne parlez pas de ça. «

Envy a ajouté: « Mais nous sommes ceux qui la soutiennent, la maintiennent, jouons sa musique et parlons de toutes les bonnes choses qu’elle fait et traversons tout ça. » Charlamagne a dit que si GQ va nommer Megan « Rappeuse de l’année », ils « devraient se concentrer sur son rap, non? »

Angela Yee est intervenu et a déclaré que l’article couvrait la carrière de Megan, mais l’extrait tiré pour Rapport de rumeur concernait Lanez. « Salut à Meg. Je lui souhaite le meilleur sur son premier album Bonnes nouvelles« , a déclaré Charlamagne. » Mais, vous savez, je n’aime tout simplement pas quand les artistes vont dans les publications blanches et renversent leurs tripes, mais quand ils viennent dans les médias noirs, ils ont une longue liste de choses à ne pas dire. «

Yee est de nouveau intervenu pour ajouter que souvent, ce sont les labels, la direction et les gestionnaires qui envoient ces listes aux médias à l’insu de l’artiste. Charlamagne a accepté et a dit qu’il était « sûr que ce n’est pas elle » mais « c’est fou pour ses représentants de faire ça ». Consultez la discussion ci-dessous.