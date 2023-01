OnePlus 11 : téléchargez ses nouveaux fonds d’écran officiels ici

in

Le OnePlus 11 est déjà là, et vous pouvez télécharger ses fonds d’écran originaux sur votre mobile.

Les fonds d’écran originaux du OnePlus 11 peuvent désormais être téléchargés gratuitement.

Cette semaine OnePlus a présenté son nouveau OnePlus 11 en Chine, destiné à être le smartphone de référence de son catalogue tout au long du premier semestre. Et, bien que son lancement sur le marché mondial prendra encore du temps à se réaliser, tous ceux qui ne peuvent pas attendre peuvent avoir un petit aperçu du nouveau terminal phare de l’entreprise. télécharger leurs fonds d’écran officiels.

Grâce aux personnes de XDA-Developers, nous avons eu accès au fonds d’écran originaux que OnePlus a inclus dans son dernier appareil. La galerie comprend également à la fois fonds d’écran statiques comme nouvel arrière-plan animé exclusif au OnePlus 11.

Téléchargez les fonds d’écran OnePlus 11 en qualité maximale

la galerie comprend deux nouveaux fonds d’écran inclus dans le OnePlus 11, appelé « Eternal Green » et « Titan Black » (les noms des deux couleurs dans lesquelles l’appareil est disponible). Comme d’habitude avec le fonds d’écran de la société, les fonds ont une style abstrait et coloréet sont disponibles en très haute résolution.

Mais, en plus des deux arrière-plans statiques, d’autres sont également inclus deux fonds d’écran animés avec des effets de mouvement. Les deux peuvent être vus plus en détail dans la vidéo disponible sous ces lignes :

Si vous souhaitez utiliser les arrière-plans animés, vous devrez suivre les étapes de notre guide pour utiliser une vidéo comme fond d’écran mobile, car les fichiers sont disponibles au format MP4.

Tous les fonds d’écran OnePlus 11 peuvent être télécharger via le lien que nous fournissons sous ces lignes. Ils sont entièrement gratuits et le téléchargement est 100% sécurisé.

Télécharger les fonds d’écran OnePlus 11 Stock

