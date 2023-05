Marvel Studios fixe les dates de sortie de la première de la saison 2 de Loki et de la sortie de la saison complète d’Echo

Avec la première de Invasion secrète à deux pas, Disney+ et Marvel Studios s’apprêtent à recevoir deux autres séries cette année, Loki et Écho. Malgré l’annonce récente de la baisse de la diffusion de contenus de la société dirigée par Kevin Feige sur la plateforme de streaming et dans les salles, Tom Hiddleston reviendra bientôt pour continuer son histoire et Alaqua Cox aura sa chance de briller toute seule après Oeil de faucon. .





Deadline confirme que The God of Mischief reviendra sur les écrans de la plateforme le 6 octobre, tandis que le spin-off de la série avec Jeremy Renner et Hailee Steinfeld le fera le 29 novembre. Oui, les uns après les autres, mais très loin d’être la fin du spectacle mettant en vedette Samuel L. Jackson.

Le Loki La série est un élément fondamental dans la construction de l’intrigue actuelle du MCU, car elle a été la première à établir les règles et les éléments du multivers et où le grand méchant de service, joué par Jonathan Majors, a fait ses débuts, bien que dans un autre version que celle vue plus tard dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania.

Pour ce qui est de Échoau-delà de la connexion avec Oeil de fauconil est également directement lié aux projets de franchise à venir comme Daredevil : né de nouveau. En fait, Matt Murdock de Charlie Cox et Wilson Fisk alias Kingpin de Vincent D’Onofrio devraient apparaître dans la série.

La chose la plus intéressante concernant l’annonce de l’arrivée de Écho est que, dans un surprenant changement de stratégie, Marvel Studios sortira tous les épisodes de la série le même jour et non hebdomadairement, comme ils le faisaient avec ses autres productions pour le petit écran.

À quoi s’attendre de la saison 2 de Loki

Studios Marvel

En dépit du fait que Écho aura un rôle important dans la connexion avec des personnages comme Casse-couil ne fait aucun doute que la deuxième saison de Loki sera la plus pertinente entre les deux séries pour l’avenir du MCU.

Dans l’épisode final du premier volet, Loki et Sylvie (Sophia Di Martino) ont réussi à passer au travers d’Alioth, atteignant la présence derrière les fils du temps, Celui Qui Reste, le dernier réalisateur de TVA. Il leur donne le choix entre le tuer ou lui permettre de continuer à contrôler le libre arbitre, éradiquant tout ce qui fait obstacle à la chronologie sacrée.

N’étant pas d’accord, Loki et Sylvie s’affrontent mais elle finit par le renvoyer à la TVA et assassine Celui Qui Reste, ne sachant pas que cela va déclencher le chaos. Déjà dans les bureaux de la TVA, Loki rencontre Mobius (Owen Wilson), qui ne le reconnaît pas, et se rend compte qu’il n’est pas tombé dans la réalité à laquelle il croyait.

Dans la deuxième saison de Loki, il tentera sûrement de réparer les dégâts causés par son autre version, tout en continuant à explorer le voyage dans le temps et ses conséquences. La série verra très probablement le retour de Kang alors qu’il renaît de ses cendres.