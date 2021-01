Une fuite de Xiaomi Mi 11 Pro donne un indice sur la configuration de la caméra arrière quadri avec prise en charge du zoom 120x

Tendance FP05 janv.2021 17:05:09 IST

Xiaomi n’a lancé que récemment son produit phare Mi 11 en Chine et maintenant, des rapports font surface indiquant que la société va bientôt publier Mi 11 Pro. Un rapport d’un Portail chinois basé sur des photos du Mi 11 Pro publiées le Weibo, dit que la version pro viendra dans des variantes de couleur bleu et argent. Mais bien qu’il s’agisse d’une version de suivi du produit phare du Mi 11, le smartphone professionnel sera assez différent de son prédécesseur, en particulier dans le département de la disposition des caméras.

Selon le rapport, le Mi 11 Pro comportera une configuration de caméra arrière massive, y compris un objectif périscope. Il y a aussi la fonction de zoom 120x offerte dans les rendus de fuite de l’appareil. Il y aura quatre caméras, ajoute le rapport, indiquant que l’objectif ultra-large aura une distance focale équivalente à 35 mm de 12 mm. En revanche, la lentille périscope ira à 120 mm. Le troisième objectif devrait être exactement le même que le capteur 108 MP vu sur le Mi 11. Enfin, la quatrième caméra pourrait être une télé 2x ou 3x pour une action de zoom plus fluide.

Cependant, l’apparence du Mi 11 Pro ainsi que l’emplacement de la caméra frontale seront exactement les mêmes que ceux du Mi 11 récemment lancé.

Avec une batterie de 4600 mAh, le Mi 11 dispose d’un panneau DotDisplay quadruple incurvé AMOLED de 6,81 pouces et d’une résolution WQHD + 3200 × 1440. Avec une luminosité maximale de 1500 nits, le Mi 11 prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz. Outre la caméra principale 108 MP 8K avec un grand capteur d’image 1 / 1,33 pouce, la configuration de la caméra arrière est livrée avec une caméra ultra grand angle de 123 degrés et des téléobjectifs macro de 50 mm.

Le dernier appareil fonctionnera également sur le MIUI 12.5 récemment révélé. Il est disponible dans les variantes Midnight Grey, Horizon Blue, Frost White, Lilac Purple et Honey Beige.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂