Tournage d’une scène de dune presque à gauche Jason Momoa pleurant de bonheur

Le cinéaste Denis Villeneuve a rassemblé l’un des moulages les plus ambitieux de l’Hollywood moderne pour son adaptation sur grand écran du roman classique de science-fiction Dune. Jason Momoa rejoint le film dans le rôle de Duncan Idaho, une figure héroïque qui agit en tant que mentor pour le protagoniste Paul Atreides. Dans une interview accordée à Men’s Health, Momoa a révélé à quel point il était accablant de faire partie d’un casting aussi éclectique, en particulier le lauréat d’un Oscar Javier Bardem. Une scène en particulier a presque fait pleurer Momoa de bonheur.

«Nous étions assis à cette table, et la scène est celle de Javier qui entre dans la pièce. Je n’ai jamais vu quelqu’un se pavaner dans une pièce comme un tel patron. Il vient juste à cette table et regarde tout le monde. Il est flagrant. à tout le monde mais en me donnant un petit clin d’oeil, et je rigole juste à l’intérieur parce que je ne peux pas croire que je suis à cette table en ce moment. Alors il livre ses répliques et les tue. Et juste après ça , Denis s’approche de lui et commence à lui donner des notes. Je suis choqué, comme, sur quoi diable pourriez-vous lui donner des notes? Donc je suis absolument terrifié parce que j’ai dû livrer toute cette exposition de science-fiction , ce qui n’est pas du tout mon sac. Et puis je l’ai fait et je n’ai pas reçu de notes du tout. J’étais si incroyablement heureuse que j’aurais pu pleurer. «