Sons of the Forest: les nouveaux monstres, armes et caractéristiques de construction de la suite de Forest

Nous avons eu un aperçu plus détaillé et résumé lesquels Nouveau contenu la poursuite de La forêt diffère. Outre l’évidence mise à jour graphique nous sommes avant tout ceux nouvelles fonctionnalités, Opportunités de jeu et le nouveau récit a attiré l’attention.

L’histoire de Sons of the Forest

Dans une autre poste nous avons déjà deviné comment l’histoire se poursuivra dans «Sons of the Forest». Avec la publication de la dernière bande-annonce, notre théorie pourrait être confirmée que nous sommes dans la peau du fils Timmy de la partie 1, accompagnés d’une unité militaire spéciale sur le possible côté B de l’îlot de test crash.

Une histoire plus linéaire: Dans la partie 2, cependant, nous pourrions faire un peu histoire simple et plus importante expérience que dans « The Forest ». Parce que dans la bande-annonce, le personnage principal inquiétant a, entre autres, un Traqueur GPSqui nous a donné un Objectif de la quête velours distance indique.

Avec cet appareil, nous semblons être en mesure de poursuivre notre prochain objectif. © Jeux Endnight

Le fait que l’histoire ne semble pas hors de propos est également prouvé par les scènes détaillées de la bande-annonce qui transforment le protagoniste en un seul. conduisent des bunkers souterrains et nouvelles découvertes faites-le.

Tu n’es pas seul: Mais une autre innovation rend l’histoire de «Sons of the Forest» particulièrement intéressante: son apparence est dame à plusieurs jambesqui sont dans première bande-annonce dansé élégamment autour de nous, en fait pas un mutant hostilemais le nôtre nouveau compagnon et une partie de l’histoire.

Dans plusieurs scénarios, il elle à nos côtés. Ici, elle attend devant notre hutte, tremblante de froid. Est-ce même réel? © Jeux Endnight

Y a-t-il encore un multijoueur? Jusqu’à présent, les développeurs n’ont pas fait de déclaration finale, mais nous sommes dans le première bande-annonce en compagnie d’un deuxième caractère dans une tenue militaire, ce qui indique une Mode multijoueur représente.

Après tout, la composante multijoueur de la première partie était une chose pour beaucoup la Principaux arguments de vente pour « La forêt ». Ce serait donc un pas en arrière pour le jeu de survie s’il n’y avait pas une autre occasion de jouer des leçons ensemble.

La première bande-annonce montre un autre personnage qui suggère à nouveau un mode multijoueur. © Jeux Endnight

Couper des arbres, construire des maisons: le nouvel artisanat

Ce qui reviendra certainement dans « Sons of the Forest » est que Couper des arbres, Fabriquer et construire la base. Après tout, il est important de se battre contre les méchants et d’emporter avec eux la maison minutieusement construite. Chute, force armée et murs massifs protéger.

Comment fonctionne le nouvel artisanat? Le mode de construction a été évidemment révisé et plus immersif conçu. Les anciens plans brillent à travers cela placement interactif objets individuels à remplacer. La bande-annonce montre ce qui suit jusqu’à présent:

Les fenêtres et les portes sont apparemment piratées dans les murs existants

Les ennemis démantèlent les bâtiments pièce par pièce et volent des matériaux de construction

Les arbres peuvent également être coupés et divisés en plusieurs parties

Les sols sont placés sur le sol après le hachage

Les trous peuvent être creusés avec une pelle

Les adversaires peuvent vous empêcher de construire en traînant simplement vos troncs d’arbres. © Jeux Endnight

Dans l’ensemble, les développeurs s’efforcent d’obtenir plus d’options de construction et de développement créatif dans le système d’artisanat. Comment il se déroulera et se présentera finalement dans sa forme finale et si autres défenses (plus utiles) nous n’avons pas encore découvert.

Les nouveaux monstres et cannibales

Ce qui est clair, cependant, c’est que dans La forêt 2 donnera de nouvelles créatures qui empêchent le protagoniste de survivre. En plus des natifs visuellement renouvelés qui ont leurs visages sous un masque cacher, et le cannibales peintes sont déjà dans la bande-annonce deux autres monstres à voir:

Un mutant divisé au milieu avec une ouverture de doigt

Un mutant siamois grandi ensemble

Vous devez vous affirmer contre ces nouveaux ennemis dans « Sons of the Forest ». © Jeux Endnight

Vous pouvez apaiser vos ennemis: Alors que les monstres particulièrement envahis ne peuvent être vaincus qu’avec la force brute, vous pouvez vaincre les indigènes dans « Sons of the Forest » avec un nouvel artefact Mettez un terme à cela. Parce qu’au cours de l’histoire, vous semblez en être un masque rouge pour constater que vous pouvez transporter et vous déplacer parmi vos ennemis.

Le principe semble similaire à celui couleur rouge que vous pouvez trouver et appliquer dans « The Forest » pour garder les habitants de la forêt agressifs de vos pieds pendant un certain temps. Cependant, un bain dans l’eau a détruit la protection ici.

Tant que vous portez ce masque, les cannibales semblent être un peu plus sympathiques avec vous. © Jeux Endnight

De nouvelles armes, malgré l’accent mis sur le combat rapproché

En cas d’attaque, «Sons of the Forest» nous propose à côté du Hache polyvalente une gamme élargie d’armes modernes, pour lequel, là encore, seule une petite quantité de munitions sera probablement disponible. Parmi eux se trouvent:

arbalète

pistolet

Fusil à pompe

Taser

Comme le développeur Endnight Games l’a déjà révélé, le concentrer toujours sur le Combat rapproché mensonge. Nous devons donc principalement attaquer à nouveau nos adversaires avec une hache, un bâton et un contact complet du corps.

Quand est-ce que Sons of the Forest apparaît?

Il est maintenant clair que le titre est toujours en Année 2021 apparaîtra. Une date de sortie plus précise n’est pas encore connue. Dès qu’il y aura des nouvelles, nous en ferons bien sûr rapport ici sur 45secondes.fr.

