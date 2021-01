Cobra Kai 3: Rob Garrison, l’acteur décédé après avoir filmé sa mort dans la série

Saison 3 de «Cobra Kai» Il est déjà sur le service de streaming Netflix depuis le 1er janvier, étant le début de la série commandée par Jon Hurwitz et Josh Heald sur la plate-forme, après que ses deux premiers versements soient exclusifs à YouTube Originals. L’arrivée du géant de la production audiovisuelle signifiait une plus grande expansion de la fiction et une portée jamais imaginée auparavant.

La première a apporté diverses réactions, bien sûr beaucoup plus positives et ils demandent déjà la saison 4 au plus vite. On a beaucoup parlé de l’apparition de Elisabeth shue dans le rôle d’Ali Mills, qui a déclaré qu’il avait des doutes avant d’accepter son retour, et des scènes de Les flashbacks de John Kreese, qui ont une grande importance pour l’histoire.

L’un des moments les plus émouvants a été vu dans le premier épisode, quand à la fin ils rendent hommage à Garnison de Rob avec la légende: « Cobra Kai ne meurt jamais ». L’acteur a joué Tommy dans les deux premiers films de ‘Karate Kid’ et a eu un bref passage dans la série Netflix. Là, il retrouve ses collègues, qui découvrent qu’il a une maladie en phase terminale et décident de lui donner un dernier grand jour.

Dans son apparence, nous voyons que le personnage finit par mourir, comme Garrison en septembre 2019 en raison de problèmes hépatiques et rénaux. Entre la diffusion de l’épisode et sa mort, cinq mois seulement se sont écoulés. Selon ses proches, il a attendu 34 ans pour jouer à nouveau Tommy et il l’a fait, ils expriment donc leur gratitude à la série pour avoir exaucé ce souhait.

Un an après l’anniversaire de son départ, William Zabka (Johnny Lawrence), l’a rappelé sur son compte Instagram: « Tellement reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de réunir les personnages qui nous ont réunis il y a tant d’années. Il était extrêmement fier de cet épisode, et comme un vrai Cobra, il a mis tout son cœur dedans et a tout laissé. Son héritage le fera vivre! toujours! … Cobra Kai ne meurt jamais « .