Le film The Walking Dead Rick Grimes arrivera-t-il dans les cinémas avec une cote R?

Selon une rumeur récemment apparue, le prochain Les morts qui marchent le spin-off cinématographique, qui se concentrera uniquement sur Rick Grimes, cherche à brandir une cote R «dure». L’actualité d’une série de films solo axée sur Rick Grimes circule depuis un certain temps, le film étant censé être classé R suivi avec tout ce qui a récemment été tease sur les aventures continues du leader réticent.

Le scénariste Scott Gimple a récemment tease quelques détails concernant le ton du projet, en le comparant à Wolverine swansong Logan de Hugh Jackman. « Vous n’aviez pas besoin de regarder tous les films X-Men pour en profiter », a déclaré Gimple. « Rick a une histoire et l’histoire sera présente en lui et ce sera une grande partie de qui il est, mais ce sera probablement un Rick très différent que nous voyons aussi. Le nouveau public sera comme, ‘Oh , c’est le gars. Je veux découvrir cette histoire passée. Nous qui le savons si bien, c’est comme: « Oh merde, c’est ce qui pèse sur lui du passé. » Vous devez inviter ces deux personnes, ce que nous essayons de faire avec les émissions. «

Sorti en 2017, Logan rencontre le membre légendaire des X-Men des années après les événements du reste de la série de films et trouve le mutant préféré des fans contraint à une retraite auto-imposée avant de convoquer à nouveau son héros intérieur afin d’escorter un jeune mutant nommé Laura en sécurité. Logan a un ton très différent de l’autre X Men des films, et ne présente pas seulement le genre de langage grossier qui obligerait les parents à couvrir les oreilles de leur enfant, mais est aussi brutalement violent, ajoutant du poids à l’idée de Rick Grimes ‘ les aventures en solo sont notées R.

Les morts qui marchent Le film serait présenté comme le début d’une trilogie qui « rendra hommage aux personnes qui ont investi du temps dans leur vie et dans la série, mais nous ne pouvons pas le faire au détriment d’inviter tout le monde », a déclaré Gimple précédemment, expliquant son approche au projet.

Un film tournant autour de Rick Grimes a été annoncé par le directeur du contenu et ancien showrunner Scott Gimple immédiatement après la sortie surprise d’Andrew Lincoln de la série télévisée AMC en novembre 2018. Le long métrage encore sans titre suivra Grimes et Anne (Pollyanna McIntosh), anciennement Jadis du groupe de survie The Scavengers, et révélera ce qui est arrivé à la paire après les événements de la saison 9, épisode 5 épisode « What Comes After », dans lequel Rick et Anne ont été emmenés à bord d’un Civic Republic Hélicoptère militaire et transporté dans un nouveau coin du monde post-apocalyptique.

La bande-annonce qui a été publiée lors du Comic-Con de San Diego en juillet 2019 laissait entendre que Rick et Anne seraient transportés à Philadelphie, un coin jusqu’ici inexploré de Les morts qui marchent univers. Bien que l’on ne sache pas grand chose d’autre sur la direction du film, le producteur Scott Gimple a fourni quelques détails plus tôt cette année, suggérant qu’il serait encore plus grand que la série. « Nous allons continuer à raconter l’histoire de Rick, et nous allons découvrir une grande partie du monde à travers cette histoire », a déclaré Gimple en janvier.

Les morts qui marchent La réalisatrice Rosemary Rodriguez a récemment alimenté la spéculation selon laquelle, non seulement Rick Grimes le film sortira cette année, mais il sera également diffusé sur grand écran. Cela nous vient grâce au scooper connu Daniel Richtman.

Sujets: The Walking Dead