Une femme révèle les « tests » qu’elle a pour les hommes pour voir s’ils peuvent subvenir à ses besoins

Une femme sur TikTok a partagé une vidéo expliquant les « tests » qu’elle donne aux hommes potentiels pour voir s’ils peuvent la traiter correctement.

La femme, nommée Gabby et qui porte le nom d’utilisateur @respectfullygabby sur TikTok, a posté la vidéo le 24 mars. Depuis lors, elle a recueilli plus de 278 000 vues et 40 000 likes.

Mais les téléspectateurs ne savent pas quoi penser de la femme après la vidéo.

La vidéo TikTok révèle les « tests » qu’elle fait passer aux hommes avec qui elle sort.

Le premier « test » qu’elle donne aux hommes est de voir s’ils paieront pour leurs rendez-vous. S’ils ne le font pas, alors Gabby veut qu’ils partent.

« Arrêtons simplement cette conversation et les allers-retours, le 50/50, les taureaux ** t », a-t-elle déclaré dans la vidéo. « Premier rendez-vous, il doit payer 100 %. Et s’il ne l’est pas, alors, genre, au revoir.

Le deuxième « test » est destiné à montrer si la date se soucie ou non de sa sécurité.

En expliquant celui-ci, elle a donné l’exemple d’une date récente qui n’a pas réussi le test.

Elle dit qu’elle a rencontré un homme qu’elle connaissait sur Instagram et que les deux sont sortis prendre un verre au centre-ville de Miami. Quand ils eurent fini pour la nuit, ils appelèrent tous les deux Ubers à rentrer chez eux.

Il propose de rester et d’attendre que son uber arrive mais elle lui dit qu’il devrait y aller, mais elle voulait vraiment qu’il refuse son offre et reste quand même avec elle.

Quand il a plutôt accepté son offre et est parti dans son Uber, cela a immédiatement déclenché un drapeau rouge pour Gabby.

« Il est 4 heures du matin à Miami, en Floride, où rien de bon n’est à venir », a-t-elle déclaré dans la vidéo.

« Tout est fermé et je me tiens seul au milieu de la putain de rue, immédiatement non, immédiatement non. Si vous ne vous souciez pas de ma sécurité et que vous vous assurez que j’entre dans mon Uber en toute sécurité, vous avez terminé, vous êtes perdu.

Elle dit ensuite que les hommes devraient également envoyer un SMS à leur rendez-vous après leur retour à la maison pour s’assurer qu’ils sont revenus en toute sécurité. Elle a dit que son rendez-vous ne l’avait pas fait non plus, ce qui signifie qu’il avait échoué aux deux parties du « test de protection ».

Le troisième et dernier test qu’elle mentionne dans la vidéo est destiné à lui montrer combien un homme est prêt à lui donner.

« Quand on sort, si tu as comme une veste ou une sorte de surchemise, je dirai toujours, sans aucun doute, que j’ai froid, parce que je veux voir si tu vas me donner la chemise sur ton dos « , a-t-elle déclaré dans la vidéo.

« Si tu ne le fais pas, tu es mort pour moi. Et puis si vous le faites, je ne le prendrai pas, parce que les h ** s n’ont pas froid.

La vidéo de Gabby a suscité une réaction très mitigée de la part des téléspectateurs.

Certains étaient d’accord avec son processus et l’ont félicitée pour sa diligence.

Histoires liées de YourTango :

« Si un gars ne s’assure pas que je rentre à la maison en toute sécurité après notre rendez-vous, je ne sortirai plus avec lui, peu importe la qualité du rendez-vous », a répondu une femme.

D’autres n’étaient pas aussi réceptifs envers ses «tests» et l’ont critiquée pour ne pas communiquer clairement avec son rendez-vous.

« Vous lui avez dit d’aller de l’avant… », a répondu une autre femme. « Au lieu de cela, dites-lui ‘merci’ et vous apprécierez qu’il attende avec vous. »

Jonathan Alfano est un écrivain qui se concentre sur les sujets d’actualité et de divertissement. Il se spécialise en journalisme à l’Université de Floride centrale avec une mineure en affaires sportives. Suivez-le sur Twitter.