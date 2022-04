Non, les téléphones portables ne provoquent pas de tumeurs cérébrales : une étude de l’université d’Oxford le dément

Partager

Une macro-étude de l’Université d’Oxford confirme que l’utilisation du mobile ne provoque aucune tumeur. Voyons tous les détails de l’enquête.

La légende urbaine qui dit que l’utilisation du téléphone portable peut provoquer des tumeurs cérébrales il a toujours été là. Cependant, de nouvelles recherches de l’Université d’Oxford confirment qu’il est rien que ça, une légende urbaine. En fait, il s’agit d’une macro-étude, puisqu’ils ont participé environ 800 000 personnes du Royaume-Uni.

Cette recherche, qui porte sur la relation entre l’utilisation du téléphone mobile et les tumeurs cérébrales, a été menée par des scientifiques de l’Université d’Oxford et du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Les résultats sont clairs : l’évolution des tumeurs cérébrales a été similaire chez ceux qui ont utilisé le téléphone portable que chez ceux qui ne l’ont pas fait. ils ont fait.

Une macro-étude confirme que les téléphones portables ne provoquent pas de tumeurs cérébrales

Des études antérieures indiquaient déjà que la relation entre l’utilisation du téléphone mobile et les tumeurs cérébrales n’était que l’un des grands canulars technologiques. Maintenant, une enquête majeure menée par des scientifiques d’Oxford Population Health et du CIRC l’a reconfirmé afin que nous puissions continuer à utiliser notre smartphone tranquillement.

L’étude a eu la participation de 776 156 femmes britanniques nées entre 1935 et 1950. Tous ont reçu un suivi par le biais du service de santé anglais, en plus de devoir répondre à un questionnaire sur votre utilisation du téléphone mobile en 2001 et en 2011. Comme vous pouvez le voir, cette étude a été élaborée au fil des années pour être encore plus exhaustive que d’autres réalisées précédemment.

Le principal effet de l’utilisation du téléphone portable est le réchauffement de la surface de la peau, selon cette étude.

Plus précisément, les experts ont effectué une Suivi de 14 ans qui a donné des résultats très éclairants. Au cours de cette période, un total de 3 268 tumeurs cérébrales ont été enregistrées parmi les participants à la recherche. Cependant, Il n’a pas été détecté que l’utilisation du téléphone mobile était déterminante dans leur apparence.

En tenant compte des données recueillies en 2011, près de 75 % des femmes entre 60 et 64 ans utilisaient le téléphone, tandis que dans la tranche d’âge de 75 à 79 ans, le pourcentage diminuait à un peu moins de 50 %. Comme nous l’avons dit, entre tous, 3 268 tumeurs cérébrales, ce qui ne représente que 0,42 %.

Comme l’explique l’étude, les téléphones portables émettent champs électromagnétiques de radiofréquence pouvant pénétrer plusieurs centimètres dans la tête. Cependant, les experts disent que dans les zones les plus exposées à ces champs électromagnétiques, les lobes temporaux et pariétaux du cerveau, n’ont pas décelé de conséquences inquiétantes. Selon les résultats de la recherche, l’effet principal est le réchauffement de la surface de la peau.

« Les technologies mobiles s’améliorent constamment, de sorte que les nouvelles générations produisent beaucoup moins d’énergie », a expliqué Joachim Schüz, l’un des meneurs de l’ouvrage. Bien sûr, il faut préciser que cette étude a traité des utilisateurs qui ils utilisent le mobile tous les joursavec une certaine 20 minutes d’appels par semaine que portent-ils plus de 10 ans d’utilisation du téléphone.

Dans le cas des utilisateurs qui utilisent le téléphone plus intensément, il n’est pas encore prouvé que les tumeurs cérébrales ne sont pas liées. Cependant, compte tenu de ce qui se reflète dans cette étude et dans d’autres, la chose la plus normale serait qu’elle ne comporte pas non plus de danger excessif. Jusqu’à confirmation, il est préférable de être conscient de ce risque si vous faites partie de ceux qui passent de nombreuses heures de la journée à utiliser le mobile.

