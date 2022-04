Grey’s Anatomy : voici comment Miranda Bailey dirait au revoir à la série

in

Le drame médical le plus long de l’histoire a eu trois personnages depuis sa création, mais la saison actuelle de la série ouvre la porte à l’un d’eux pour qu’il se retire de la série.

©IMDBMiranda Bailey

L’anatomie de Grey C’est le drame médical le plus réussi de l’histoire de la télévision avec une durée de 18 saisons et la confirmation qu’il prolongera un lot d’épisodes supplémentaires. Pendant tout ce temps, le spectacle n’a gardé que trois personnages fixes depuis ses débuts. Bien sûr, il est bien connu que cette émission a pour habitude de mettre fin aux arcs des différents protagonistes, principalement de telle manière que les téléspectateurs ont besoin de mouchoirs pour les larmes.

Cette série raconte les différentes histoires des médecins et des patients de l’hôpital sloan gris mettant l’accent sur les relations interpersonnelles qui surgissent dans ce contexte avec une base assez dramatique. L’anatomie de Grey C’est l’un des drames ayant le plus d’audience dans son genre et ce succès est dû à la crédibilité de ses personnages.

Miranda Bailey quitte-t-elle Grey’s Anatomy ?

L’un des médecins les plus aimés du public est Miranda Baileyinterprétée par Chandra Wilson, qui a participé aux près de 400 épisodes que ce programme a diffusés à la télévision et qui, dès le début, a conquis le public. Maintenant, le personnage a révélé qu’ils lui offraient un travail très attrayant en dehors du sloan gris Et tout semble indiquer que, finalement, le Dr Bailey mettra fin à son arc dans le show.

Dans l’épisode 11 de la saison 18 de l’émission, Miranda révèle à une habitante qu’on lui a proposé un emploi au POT pour diriger la formation clinique liée à différents dispositifs innovants qui travailleront sur différentes anomalies et désorientations spatiales. Elle révèle que cette offre présente un intérêt particulier car elle réunit deux sujets qui la passionnent : la médecine et l’espace extra-atmosphérique.

La vérité est que cette possibilité qui s’est présentée dans la vie du Dr Bailey n’a pas encore été acceptée par la professionnelle de la santé qui n’est sûrement pas convaincue de quitter l’hôpital auquel elle a consacré une grande partie de sa vie. faisChandra Wilson Va-t-il dire adieu au rôle qui a marqué sa carrière d’acteur ? Dans le passé, il a déclaré qu’il était un « super histoire » pouvoir affirmer qu’elle fait partie des « débutants et finissants » à partir de L’anatomie de Grey. Nous devrons attendre.

