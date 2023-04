Une femme qualifiée de « sans cœur » après avoir refusé d’accorder la fête des mères à sa collègue qui a tragiquement perdu son enfant

Une femme a déclenché une querelle avec ses collègues après avoir refusé de donner l’un de ses jours de vacances à une mère qui a récemment perdu son fils de huit ans de façon inattendue.

Elle soutient qu’elle prévoyait d’utiliser la journée en question pour rattraper ses études en vue de sa finale. Cependant, ses collègues la qualifient de « sans cœur ». Maintenant, elle se demande si elle aurait dû donner le jour de vacances à la mère en deuil alors qu’elle a choisi un autre jour pour décoller.

C’était la première fête des mères de sa collègue sans son fils après son décès soudain.

Partageant son histoire sur le forum Reddit, r/AmITheA–hole, la jeune femme de 22 ans a demandé conseil à d’autres utilisateurs concernant la situation. Elle a commencé son message en révélant qu’elle est une étudiante à temps plein qui travaille à temps partiel. L’année dernière, une de ses collègues, qu’elle appelle « Linda », a tragiquement perdu son fils de huit ans dans un accident. La perte a touché tout le personnel.

« Nous avions terriblement le cœur brisé parce que nous avions rencontré l’enfant plusieurs fois auparavant car elle était mère célibataire et devait parfois l’emmener ici », a écrit la femme. En guise de contribution, elle et ses autres collègues ont signé certains de leurs propres jours de congé payés à donner à Linda, qui a cessé de travailler pendant deux mois après l’accident.

Il y a trois ans, l’entreprise a changé de direction. Le nouveau patron de la femme croyait que tous ses employés avaient droit à des vacances, y compris Noël, le jour de l’An et la fête des mères, même s’ils n’avaient pas de famille.

« Elle a dit que si les gens avaient des enfants, nous avions évidemment une mère et nous méritions de passer la journée [Mother’s Day] avec elle », a partagé la femme. Cependant, son patron a quand même compilé une liste d’employés qui ont demandé le jour de congé à l’avance afin qu’ils puissent décider entre eux s’ils voulaient échanger leurs jours de congé payés entre eux.

La femme affirme qu’elle est la seule non-mère à avoir un jour de congé. Alors qu’elle est éloignée de sa propre mère, elle prévoit d’utiliser la journée pour rattraper ses études en vue de ses examens finaux. Quelques-unes des mères avec lesquelles elle travaille lui ont demandé si elle pouvait leur accorder son jour de congé à la place, ce qu’elle a poliment refusé. L’un de ses collègues qui a demandé était Linda.

« Linda m’a approchée et m’a dit que ce serait sa première fête des mères sans son fils, alors elle voulait me demander si je pouvais échanger sa journée avec elle », a-t-elle écrit. « Encore une fois, j’ai dit non et lui ai dit à quel point j’étais désolé, elle a dit merci et est retournée dans son espace. »

Après l’interaction de la femme avec Linda, ses autres collègues n’ont pas caché ce qu’ils en pensaient.

« Une des autres mamans (qui a déjà échangé sa journée avec l’un des gars) a dit que j’étais un trou pour ne pas lui avoir donné puisque je ne parle même plus à ma mère et juste pour ça, je ne Je ne le mérite pas », a écrit la femme. Lorsqu’elle a demandé à la mère pourquoi elle n’avait pas donné de congé à Linda elle-même, elle a répondu que c’était parce qu’elle était mère de cinq enfants.

Alors que d’autres collègues conviennent que la femme aurait dû faire don de la fête des mères à Linda, son patron pense qu’elle a le droit de le garder.

« Je ne sais pas ce que ressent la perte d’un enfant, je ne prévois même pas de les avoir. Mais quand j’ai décidé de ne plus entrer en contact avec ma mère, j’ai perdu la seule famille que j’avais », a-t-elle admis. « Je suis aussi seul et je dois garder ma bourse pour pouvoir étudier et parfois obtenir 2 jobs et des trucs en freelance pour payer ma place et mes propres affaires… Je prends à peine des jours de congé car j’ai vraiment besoin d’argent, j’étais ‘ t même utiliser la journée pour s’allonger ou se reposer. J’échangeais le travail contre le travail.

De nombreux Redditors se sont rangés du côté de la femme, estimant qu’il n’était pas de sa responsabilité de donner un jour de congé à Linda.

«L’idée que les collègues devraient sacrifier leurs jours de congé pour couvrir les inégalités de l’entreprise est carrément foutue et exploiteuse. Ce n’est pas ton souci. Ce sont les employeurs », a souligné un utilisateur.

« Vous n’auriez pas dû être harcelé par QUICONQUE pour avoir refusé d’échanger la journée. Votre responsable a mal configuré cela et cette configuration à courte vue a créé cette situation », a commenté un autre utilisateur.

« Je suis une maman qui a perdu son enfant. Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit de mal à ce qu’elle demande et je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit de mal à ce que tu dises non. Les trous du cul sont tous les autres collègues qui se foutent de votre réponse », a expliqué un parent.

D’autres utilisateurs ont critiqué les entreprises américaines pour avoir rendu impossible à Linda d’obtenir plus de temps libre pour faire face et pleurer sa perte. Dans de nombreux cas, les employés reçoivent un minimum de trois jours de congé de deuil pour le décès d’un membre de la famille immédiate. Cependant, de nombreuses entreprises offrent jusqu’à deux semaines de congés payés.

Dans ce cas, ce n’était pas la faute de la femme si la mère en deuil n’avait pas pu avoir le jour de congé sûrement difficile. C’était l’entreprise qui ne lui avait pas accordé le jour de congé en premier lieu, elle devait donc dépendre de ses collègues.

