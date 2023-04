NETFLIX : La série SUSPENSE la plus regardée MAINTENANT qui vous coupera le souffle

Netflix

Dans le catalogue Netflix, il y a une série de suspense incomparable qui n’arrête pas d’ajouter des téléspectateurs. la connaître.

Malgré le fait qu’il ait été affecté par la perte d’abonnés il y a quelque temps, Netflix a trouvé le moyen de se développer à nouveau. En effet, au fil des mois, il a sorti des productions inégalées. Et, parmi eux, il y a une série de suspense qui ne cesse d’attirer l’attention des spectateurs.

Il s’agit de invisible, qui est arrivé sur Netflix le 29 mars et a déjà captivé des milliers de personnes. En fait, C’est la série de thrillers la plus regardée en ce moment et elle va certainement vous couper le souffle.. L’histoire est une combinaison idyllique de mystère, d’adrénaline, d’action et de beaucoup de drame enveloppé dans une intrigue de violence captivante.

La grande preuve en est que selon Flix Patrol Il est quatrième dans le top 10 des émissions les plus regardées sur Netflix. Ce que révèlent les statistiques, c’est qu’il a déjà atteint le classement des plus visionnés dans plus de 300 pays à travers le monde. Au-dessus d’elle se trouvent L’agent de nuit (action), l’amour est aveugle (romance) et Ombre et os (Science fiction).

Voici Unseen, la série à suspense la plus regardée sur Netflix en ce moment :

Originaire de Johannesbourg, invisible Il a, pour le moment, une saison de six épisodes. Ce sont eux qui révèlent une histoire surprenante et captivante où un employé de maison devient un tueur acharné. Une production sud-africaine passionnante qui fait déjà fureur.

Synopsis officiel : Une femme de ménage cherche désespérément son mari, et une redoutable organisation criminelle déterre des tragédies passées et finit par la pousser à la violence.

Distribution inédite :

Gail Mabalane

Brendon Daniels

Hein de Vries

Waldemar Schultz

Waouh Dabula

Ilse Klink

Colin Mousse

Mothusi Magano

