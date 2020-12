Un sous-marin chinois atteint l’endroit le plus profond de la Terre

Le submersible chinois Fendouzhe vient d’atteindre l’un des endroits les plus profonds de la planète, atteignant une profondeur vertigineuse (et sombre) de 10 909 mètres (35 791 pieds), selon une agence de presse d’État.

Au cours d’une expédition de plusieurs mois, Fendouzhe a effectué 13 plongées dans le Tranchée Mariana – qui possède la région la plus profonde du monde – dans l’océan Pacifique occidental au cours de la mission, qui a débuté le 10 octobre, selon China Daily . Huit de ces plongées ont dépassé 10 000 m (32 808 pieds) et le submersible avec équipage a atteint sa propre profondeur record le 10 novembre – plongeant à une profondeur dépassant la hauteur du mont Everest. Le record du monde de profondeur est toujours détenu par Victor Vescovo, un investisseur en private equity qui a plongé à 10.934 m le 26 juin dans son navire Limiting Factor, selon Records du monde Guinness . La profondeur maximale du Fendouzhe atteinte par Fendouzhe (qui signifie «Striver» en chinois) dépasse la plongée en solo du réalisateur James Cameron en 2012 à 35 787 pieds (10 908 m) dans la tranchée, et est inférieure aux 35 800 pieds (10912 m) atteints par les Suisses. – Navire italo-américain Trieste le 23 janvier 1960.

Selon China Daily, le navire et ses pilotes ont passé leur temps à bord du navire de recherche Tansuo-1 entre les plongées, et ils « ont surmonté des difficultés telles que les typhons, la pluie et les températures élevées ».

Atteindre le fond de la fosse des Mariannes était un point de fierté nationale pour la Chine, qui consacre des ressources à la plongée en équipage ultradeep depuis plus d’une décennie. Comme l’a souligné le China Daily, le premier submersible chinois des eaux profondes, Jiaolong, a atteint 12 332 pieds (3759 m) en 2010, plaçant le pays dans un club composé d’une poignée de pays seulement (dont les États-Unis, la France, la Russie et le Japon) avec des navires capables d’effectuer des plongées de moins de 11 483 pieds (3 500 m) avec équipage. Pour marquer cet exploit, un « atterrisseur vidéo en haute mer » a rejoint Fendouzhe pour l’une de ses plongées.

Les chercheurs ont collecté des échantillons de sédiments, de roches et biologiques au fond de la tranchée, selon China Daily.

Le Tansuo-1 est rentré au port de la province de Hainan avec Fendouzhe à bord samedi (28 novembre).

