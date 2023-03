Rebel Wilson partage une jolie photo de la « première baignade » de sa petite fille

Rebel Wilson profite de nombreuses premières avec sa fille, Royce.

Plus récemment, la star de « Senior Year » et sa petite fille de 4 mois se sont amusées au soleil, partageant le doux moment sur son Instagram le 28 mars.

« La toute première baignade de Roycie dans l’océan », a écrit Wilson en légende de l’adorable cliché.

La photo montre Wilson, 43 ans, vêtu d’un lycra rose vif, d’une visière et d’un short de bain, tenant le petit Royce dans l’eau claire. Sa fille porte également un maillot de bain rose vif et un bob blanc pour la protéger des rayons du soleil.

Wilson a annoncé la naissance d’une fille via une mère porteuse en novembre. Partageant une photo de son nouveau-né dans une combinaison, la star de « Pitch Perfect » a exprimé sa joie de faire grandir sa famille.

« Je ne peux même pas décrire l’amour que j’ai pour elle, c’est un beau miracle ! Je suis éternellement reconnaissante à tous ceux qui ont été impliqués », a écrit en partie la nouvelle maman. «Cela a pris des années à se préparer… mais je voulais particulièrement remercier ma magnifique mère porteuse qui l’a portée et l’a mise au monde avec tant de grâce et de soin.

« Merci de m’avoir aidé à fonder ma propre famille, c’est un cadeau incroyable. Le meilleur cadeau!! » a-t-elle poursuivi, ajoutant qu’elle était « prête à donner à la petite Roycie tout l’amour imaginable ».

Wilson partage Royce avec sa fiancée Ramona Agruma. Les deux se sont fiancés en février à Disneyland.

« Nous avons dit OUI ! » Wilson a écrit tout en partageant leurs nouvelles de fiançailles. « Merci @tiffanyandco pour la superbe bague et à Bob Iger et à l’incroyable équipe de Disneyland pour avoir réussi cette surprise magique ! »

Dans une interview exclusive pour AUJOURD’HUI, Wilson a expliqué à Maria Shriver comment la maternité avait changé sa vie.

« Vous tenez le bébé et coupez le cordon ombilical et littéralement à partir de – à partir de ce moment … c’était tout simplement incroyable et tellement émouvant », se souvient-elle, ajoutant que cela vient avec ses défis. « J’ai cette grande carrière internationale et … je suis le soutien de ma famille – j’aime penser. Donc, c’est aussi très difficile.

« ‘Eh bien, maintenant, comment puis-je faire toutes les choses et être une bonne mère et une bonne partenaire et tout ça? »