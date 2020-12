Qui est Tiffany Moon? Tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau membre de la distribution «  Real Housewives Of Dallas  »

Le premier regard pour la saison 5 de Les vraies femmes au foyer de Dallas tombé le 30 novembre et les fans ont un aperçu de ce à quoi s’attendre dans la saison à venir – y compris le nouveau membre de la distribution, le Dr Tiffany Moon!

Des rumeurs selon lesquelles Moon serait le dernier ajout au RHOD les acteurs ont commencé à circuler en mai de cette année, et maintenant, il est confirmé que la mère de deux enfants apparaîtra dans la dernière saison de l’émission à succès Bravo.

Qui est Tiffany Moon?

Voici ce que vous devez savoir avant que la série ne revienne avec de nouveaux épisodes.

Elle est maman, épouse et anesthésiste.

Un seul coup d’œil sur le compte Instagram de Moon et il est facile de voir ce qu’elle lui tient à cœur: son mari et propriétaire de bijouterie Sam Moon, leurs adorables filles jumelles et sa carrière en médecine.

Moon est anesthésiste et elle semble incroyablement passionnée par son travail.

Moon montre fréquemment ses gommages quand elle travaille dur et semble se remémorer avec affection ses années à l’école de médecine.

Elle a obtenu son diplôme de médecine à 23 ans.

Whoa!

Moon a obtenu son diplôme universitaire alors qu’elle n’avait que 19 ans et a obtenu son diplôme de l’école de médecine à 23 ans.

Elle est vraiment élégante.

Si vous jetez un coup d’œil à sa page Instagram, vous verrez que Tiffany Moon est super stylée!

De l’équipement d’entraînement aux journées décontractées à la maison en passant par le glamour complet, Moon peut littéralement tirer n’importe quel look.

Elle est également totalement obsédée par les chaussures.

Moon parle de son amour des chaussures dans ses moments forts d’Instagram, et elle ne plaisante certainement pas!

L’article continue ci-dessous

Elle montre sa collection assez souvent, arborant des paires de chaussures incroyables et très détaillées.

J’espère qu’elle aura de nombreuses occasions de montrer sa collection sur RHOD.

Elle est une connaisseuse totale du vin.

Quand Moon ne publie pas sur sa famille, ses chaussures ou sa carrière, elle est tout au sujet du vin!

Il semble que collectionner (et boire) ses bouteilles préférées est un de ses passe-temps énorme dont elle aime parler … et quelque chose nous dit que ce passe-temps particulier l’aidera à s’intégrer assez bien avec le reste de la distribution.

Elle est née en Chine.

Moon est née dans une petite ville à l’extérieur de Pékin, en Chine, et a déménagé aux États-Unis à l’âge de six ans.

Les fans l’ont peut-être déjà repérée dans la série.

La saison dernière, Moon était sur un épisode de RHOD – elle était présente à la célébration du 50e anniversaire de D’Andra Simmons et a publié des articles à ce sujet en ligne.

Serait-ce que Simmons était en fait sa connexion avec le casting à plein temps?

Nous devrons juste attendre et voir, mais ce ne serait pas surprenant puisqu’elle en avait déjà un.

Andy Cohen a déclaré qu’il était enthousiasmé par le nouveau casting.

En février, Cohen a mentionné le RHOD casting shakeups sur son émission de radio Siriux XM, et il semble qu’il se sent assez optimiste quant aux nouveaux ajouts à l’émission, bien qu’il ne soit pas entré trop dans les détails à l’époque.

« Nous avons un casting spectaculaire et je suis très, j’ai hâte avec beaucoup d’optimisme et nous avons un grand groupe de femmes au foyer à Dallas et je pense que Dallas se relèvera », a-t-il déclaré.

Quand est-ce RHOD Première de la saison 5?

Vous pouvez assister à la première de la saison 5 de Vraies femmes au foyer de Dallas le mardi 5 janvier à 9 / 8c sur Bravo.

Nicole Pomarico est un écrivain de divertissement et de style de vie dont le travail a été publié dans Cosmo, Us Weekly, Refinery29, etc.