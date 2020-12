Nikola, qui était le constructeur de véhicules électriques le plus prometteur depuis Tesla, annule sa camionnette Badger

Pour quelques instants cette année Nikola voulait être « la prochaine Tesla » dans le monde des véhicules électriques. Avec son pari sur l’hydrogène et les promesses de son camion électrique, son nouveau camion Nikola Badger a tiré sur l’entreprise en valorisation. Quelques mois plus tard, les choses ont beaucoup changé. Nikola vient d’annoncer qu’ils ont annulé le développement de Nikola Badger, son pick-up à hydrogène.





Le Nikola Badger était une camionnette qui visant près de 1000 kilomètres d’autonomie, de 0 à 100 km / h en 2,9 secondes et 900 chevaux entre autres. Tout cela en grande partie grâce à sa pile à hydrogène.

Accusations, démissions, annulations

Les choses ne sont pas arrivées du jour au lendemain. Une série de les événements des dernières semaines ont poussé Nikola à abandonner le projet. Il y a d’abord eu les allégations de fraude en septembre, puis les allégations d’inconduite sexuelle de son PDG, qui l’ont incité à démissionner.

Maintenant et peut-être plus important encore, General Motors a annulé son accord avec Nikola. L’accord comprenait entre autres le fabrication du Nikola Badger par General Motors en échange d’une partie de sa technologie et des droits de vente exclusifs. Après différentes accusations de fraude dans les startups, General Motors a décidé de sortir de l’accord.

Cela a incité Nikola à ne pas avoir d’autre choix que d’annuler le développement de ce qui semblait être son produit phare. Avec l’annulation du camion, Nikola a indiqué que rendra l’argent des réservations aux utilisateurs.

L’entreprise est désormais attendue focus sur le développement de camions électriques, quelque chose avec lequel il a fait ses premiers pas il y a des années et avant de présenter le Nikola Badger. Son exposant maximum dans cet aspect actuellement est le Nikola TRE.

