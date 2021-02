Un rongeur étrange brille sous la lumière UV avec des tourbillons disco de rose et d’orange

Dans le monde scientifique en ce moment, il est temps pour les mammifères de briller – littéralement.

Les chercheurs construisent une liste croissante (et éclatante) de mammifères fluorescents, et un nouvel ajout, un rongeur sautant attachant appelé le springhare, vient de sauter sous les projecteurs, sa fourrure brune s’allumant dans des motifs disco tourbillonnants de rose et d’orange sous ultra-violet (Rayons UV.

Les scientifiques ont récemment détecté la lueur rose de springhares dans des spécimens de musée et chez des animaux vivants en captivité. Ils ont trouvé que les couleurs fluorescentes frappantes de springhares étaient «funky et vives», formant des motifs très diversifiés «par rapport à la biofluorescence trouvée chez d’autres mammifères», ont-ils écrit dans une nouvelle étude.

Les animaux biofluorescents ont une fourrure ou une peau qui absorbe et réémet la lumière à courte longueur d’onde sous la forme d’une longueur d’onde plus longue, changeant sa couleur. De nombreux types d’invertébrés, de reptiles, d’amphibiens, de poissons et d’oiseaux sont fluorescents, mais ces dernières années, les scientifiques ont également découvert la fluorescence chez les mammifères actifs au crépuscule ou la nuit, tels que les écureuils volants, les opossums et ornithorynques .

Springhares, les seuls membres du genre rongeur Pedetidae, sont également nocturnes. Il existe deux espèces – P. capensis et P. surdaster – trouvé respectivement en Afrique australe et dans certaines parties du Kenya et de la Tanzanie. Ils ont des membres antérieurs courts et des membres postérieurs puissants de type kangourou pour sauter. Et les deux espèces brillent, selon l’étude.

Les chercheurs ont exposé la brillance cachée de springhares tout en recherchant des signes de biofluorescence chez les écureuils volants et d’autres mammifères volants dans la collection du Field Museum de Chicago, a déclaré l’auteur principal de l’étude Erik R. Olson, professeur agrégé de ressources naturelles au Northland College à Ashland, Wisconsin. Leur quête les a conduits à des écureuils à queue écailleuse, qui ne brillaient pas, puis à un tiroir voisin contenant les plus proches parents vivants des écureuils: les springhares.

« Nous avons vu cette biofluorescence rose-orange dans les tiroirs, et ce fut un moment passionnant », a déclaré Olson à 45Secondes.fr dans un e-mail. « Voir quelque chose comme ça, probablement pour la première fois – ça a vraiment attisé les feux de la curiosité. »

Les scientifiques ont identifié la fluorescence dans les springhares des spécimens de musée et des animaux captifs. (Crédit d’image: J.Martin et E. Olson, Northland College; d’après Olson et al.2021, Scientific Reports)

En tout, ils ont examiné 14 spécimens de musée et six springhares élevés en captivité – cinq vivants et un décédé. Sous la lumière UV, la fourrure brun foncé sur le dos des springhares s’illumine en stries, taches et taches de rose vif.

« Les spécimens mâles et femelles ont émis une fluorescence dans les mêmes régions et avec la même intensité », ont rapporté les auteurs de l’étude.

Les couleurs éclatantes de Springhares sont produites par des composés organiques appelés porphyrines, selon l’étude. Les Springhares tirent probablement leur lueur rose de la coproporphyrine et de l’uroporphyrine, que les scientifiques ont isolées de la fourrure des animaux, a déclaré Michaela Carlson, co-auteur de l’étude, professeur adjoint de chimie au Northland College. Ces deux composés fluorescent dans les régions jaune, orange ou rouge du spectre visible « selon les conditions », a déclaré Carlson à 45Secondes.fr dans un e-mail.

Et contrairement à d’autres mammifères brillants, les motifs lumineux des springhares étaient très variables entre les individus, et même carrément inégaux chez certains.

Les composés de la fourrure des springhares fluorescent dans les régions jaune, orange ou rouge du spectre visible, générant une lueur rose vif. (Crédit d’image: J.Martin et E. Olson, Northland College; d’après Olson et al.2021, Scientific Reports)

« Les régions les plus intensément fluorescentes se trouvaient généralement autour de l’arrière-train », a déclaré Carlson. Au début, les scientifiques se sont demandé si les springhares appliquaient des porphyrines à changement de couleur sur leur fourrure par le toilettage, « puisque les porphyrines peuvent être excrétées par l’urine et les excréments », a déclaré Carlson dans le courrier électronique. Les chercheurs ont finalement écarté cette hypothèse, car ils ne pouvaient pas laver les porphyrines de la fourrure des springhares. La lumière visible dégrade ces produits chimiques, « donc potentiellement une partie de la structure est due à cette exposition », a expliqué Carlson.

Une autre possibilité est que le motif puisse servir de type de camouflage, créant un «bruit» visuel qui pourrait protéger les springhares des prédateurs qui sont sensibles aux UV, a déclaré Olson.

« Cependant, il y a aussi de bonnes chances que ce trait ne joue aucun rôle dans les interactions intra- ou inter-espèces », a-t-il ajouté. « Des recherches supplémentaires sont nécessaires. »

La plupart – mais pas tous – des mammifères connus qui démontrent la biofluorescence sont les plus actifs dans les environnements à faible éclairage, ce qui suggère que la biofluorescence pourrait être une caractéristique plus répandue parmi les espèces qui sont en déplacement pendant le crépuscule ou la nuit. « Mais une évaluation approfondie d’une gamme plus large d’espèces est encore nécessaire pour déterminer si elle est en fait plus commune dans ce groupe ou non », a déclaré Olson.

Les résultats ont été publiés en ligne le 18 février dans la revue Rapports scientifiques .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.