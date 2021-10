DICE détaille les nouveaux spécialistes et la liste des changements après la bêta de Battlefield 2042

Abonnez-vous à Push Square sur

Battlefield 2042 a organisé un test bêta ouvert sur plusieurs plates-formes il n’y a pas si longtemps. Alors que la réception de la version bêta a été généralement positive, certains fans ont été préoccupés, principalement par les spécialistes du jeu. Quatre des spécialistes étaient disponibles dans la version bêta, sur les 10 qui seront présents lors du lancement du titre le mois prochain. Certains joueurs pensent que ces personnages ne permettent pas le même jeu d’équipe tactique que le système de classe traditionnel le faisait dans les jeux précédents. Le développeur principal DICE a répondu à cette préoccupation, et à bien d’autres, dans un long article de blog.

Premièrement, il a révélé les cinq spécialistes restants qui rejoindront le combat au lancement. Vous pouvez les voir tous, ainsi que leurs capacités uniques, dans la vidéo ci-dessus. DICE considère les spécialistes « comme la prochaine évolution du système de classe classique de Battlefield », donc ils ne vont pas disparaître, mais il semble que le jeu final sera considérablement amélioré par rapport à la version bêta de toutes sortes de manières.

De nombreuses modifications ont été apportées à l’interface utilisateur. Big Map, qui vous permet d’avoir un aperçu de la carte et des territoires capturés, a été exclu de la bêta, mais le sera dans le jeu final. Commorose est un autre système exclu de la version bêta qui permet aux membres de l’équipe de communiquer entre eux via des invites rapides. Ceci s’ajoute au système Ping contextuel.

Le billet de blog parle également des chargements, un autre point de discorde au sein de la version bêta. Pendant le test, les joueurs ont pu personnaliser entièrement leur équipement quel que soit le spécialiste qu’ils choisissent, et les fans disent que cela a conduit à des équipes non coordonnées. DICE dit que, dans les premières heures du jeu, votre choix d’armes et de gadgets sera restreint et s’ouvrira lentement au fur et à mesure que vous gagnerez de l’expérience. Il dit que, bien qu’il existe des chargements plus stricts dans Hazard Zone, All-Out Warfare vous permettra en effet de choisir ce que vous voulez, et il explique ensuite comment la composition de l’équipe ne sera pas un problème.

Il y a beaucoup trop de changements pour passer ici, donc si vous êtes intéressé, suivez ce lien vers le billet de blog pour le récapitulatif complet. On parle de plus de chars dans Orbital, de meilleurs éléments HUD, facilitant la distinction entre amis et ennemis, une meilleure aide à la visée pour les contrôleurs, et bien plus encore.

Que pensez-vous de tous ces trucs post-bêta de Battlefield 2042 ? Vous attendez toujours avec impatience le jeu de tir à la première personne du 19 novembre ? Restez glacial dans la section commentaires ci-dessous.