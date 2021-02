5 séries que vous pouvez également regarder sur Netflix si vous avez aimé Narcos

Nous recommandons des alternatives à Narcos de Netflix.

Narcos a été l’une des premières séries Netflix à sortir, grâce à la manière de recréer la vie du seigneur de la drogue Pablo Escobar, accompagnée de toutes ses astuces et excentricités. La série, mettant en vedette Wagner Moura, Pedro Pascal et Boyd Holbrook a servi à élever la figure des deux premiers grâce à leurs brillantes performances.

Narcos a eu un tel succès qu’il a forcé Netflix à continuer avec le style à travers un spin-off, puisque l’histoire de Pablo Escobar en tant que telle ne pouvait pas donner plus (évidemment). Il est clair qu’avec Narcos, Netflix a frappé la bonne touche pour attirer des millions de téléspectateurs, même si la série que nous vous proposons ci-dessous mérite également d’être reconnue. Donc, si vous en voulez plus après avoir accroché Narcos, voici 5 séries qui peuvent être plus qu’attrayantes et que vous pouvez trouver sur Netflix.

Narcos: Mexique

Recommandation évidente là où elles existent. Si vous avez vu Narcos et que vous ne savez pas qu’il existe un spin-off maintenant, vous le savez. Narcos: Mexique est une nouvelle saga née des Narcos originaux où est racontée la véritable histoire de la montée en puissance du cartel de Guadalajara et du début de la guerre de la drogue au Mexique dans les années 80.

Année: 2018.

Saisons: 2.

Épisodes: 20.

Durée approximative: 60 minutes.

5 séries Netflix qui ressemblent à Peaky Blinders

El Chapo

S’il y a un autre baron de la drogue qui résonne dans la tête de tout le monde, c’est bien El Chapo Guzmán. Alors que Narcos se concentre sur l’histoire des cartels colombiens, El Chapo est une série consacrée au trafic de drogue au Mexique. El Chapo raconte la véritable histoire de la montée, de la capture et de la fuite du célèbre leader mexicain du trafic de drogue Joaquín «el Chapo» Guzmán.

Année: 2017.

Saisons: 3.

Épisodes: 34.

Durée approximative: 50 minutes.

Le détenu

Escobar a passé du temps en prison et Le détenu Tout au long d’une saison, on nous raconte l’histoire d’un ex-marine, qui se fait passer pour un détenu dans une prison mexicaine dans le but d’infiltrer un gang qui aurait enlevé la fille d’un juge américain.

Année: 2018.

Saisons: 1.

Épisodes: 13.

Durée approximative: 45 minutes.

Le vol du siècle

Si vous aimez les séries basées sur des événements réels, Le vol du siècle C’est celui dont vous devez tenir compte. Se déroulant également dans la même Colombie que Narcos, cette série raconte comment un gang de voleurs planifie un coup d’État ambitieux et millionnaire contre la Banque de la République de Colombie en 1994.

Année: 2020.

Saisons: 1.

Épisodes: 6.

Durée approximative: 40 minutes.

Tous les codes secrets Netflix et comment les utiliser pour trouver du contenu «presque» caché

Histoire de crime: Colosio

Histoire de crime: Colosio est un autre drame basé sur des événements réels qui nous emmène au Mexique en 1994, lorsque l’un des candidats à la présidence du Mexique, Luis Donaldo Colosiio, a été assassiné. La veuve des assassinés ne s’arrêtera pas tant que les coupables n’auront pas été retrouvés malgré une maladie.

Année: 2019.

Saisons: 1.

Épisodes: 8.

Durée approximative: 45 minutes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂