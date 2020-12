Gunfire Reborn a vendu plus d’un million d’exemplaires dans le monde

Gunfire Reborn a connu un énorme succès depuis son lancement plus tôt cette année. Les joueurs sont entrés dans une expérience de fusillade unique et passionnante en opposant leurs compétences à une variété d’ennemis. Depuis son lancement, le titre s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde en moins d’un an.

C’est un grand changement pour revenir sur le titre et voir comment il a performé, évolué et impressionné depuis son lancement initial. Le jeu vient des développeurs Duoyi Interactive Entertainment Limited et est une expérience de roguelite FPS RPG pour les joueurs de tous âges.

Le concept derrière Gunfire Reborn est plutôt simple. Les joueurs contrôlent trois héros anthropomorphes dotés de capacités uniques. Au fur et à mesure qu’ils se battent dans le jeu, les pièces et les ennemis changent, offrant aux joueurs une expérience nouvelle et évolutive presque à chaque fois.

Les joueurs ont accès à une grande variété d’ennemis, d’armes et de parchemins occultes qui peuvent augmenter les statistiques du héros. Au fur et à mesure qu’ils combattent les batailles aléatoires, leurs compétences s’améliorent et la bataille ne fait que s’intensifier.

La principale raison du succès du jeu est la coopération conjointe entre les développeurs et leur communauté de joueurs. Au fur et à mesure qu’ils apportent des changements, ils le comparent à l’opinion des joueurs et permettent à la communauté de guider l’évolution du titre. Cela permet au contenu de rester frais, amusant et pertinent sans avoir besoin de correctifs supplémentaires.

Dans les critiques, un large éventail de joueurs recommandent ce titre. De son expérience solo facile avec une mise à l’échelle multijoueur à l’inclusion ouverte de héros à fourrure dans un titre fps, les fans adorent ce jeu. Vapeur détient actuellement le titre à un statut très positif montrant exactement ce que les fans pensent de ce titre unique.

En raison du succès du jeu, les développeurs prévoient d’organiser des cadeaux via leurs canaux de médias sociaux officiels. Ils publient une feuille de route mise à jour plus tard ce mois-ci et espèrent montrer leur gratitude à leur communauté aimante à travers plusieurs points de vente.

Le jeu ajoutera un nouveau héros, un boss, des armes et bien plus encore lors de sa mise à jour au printemps 2021. Jusque-là, les joueurs profitent toujours de la version Early Access de ce titre avec la sortie complète prévue pour l’automne 2021.

Ce titre convient aux joueurs de tous âges. L’action est propre, les héros sont à fourrure et les armes continuent à apparaître. Travaillez seul ou ensemble et éliminez tous les ennemis qui se dressent devant vous.

Gunfire Reborn est maintenant disponible sur Steam Early Access.