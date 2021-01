Un radiotélescope maintenant mort trouve une étrange étoile d’araignée venimeuse

Les astronomes ont découvert des veuves noires et des redbacks dans l’espace. Bien que ces objets cosmiques ne tuent pas et ne mangent pas leurs compagnons, les étoiles partagent le comportement violent de leurs homologues à huit pattes envers leurs compagnons.

En plus des étoiles d’araignées ordinaires, les chercheurs ont également découvert un étrange croisement veuve noire-rousse. Les scientifiques ont utilisé le télescope Arecibo maintenant détruit à Porto Rico pour découvrir les étoiles bizarres.

Les étoiles araignées sont des types de pulsars millisecondes, ou étoiles à neutrons qui agissent comme des horloges précises dans le ciel, tournoyant au moins une fois toutes les 30 millisecondes et clignotant comme un phare à chaque rotation. Les étoiles à neutrons, les minuscules noyaux comprimés d’anciennes étoiles explosées, déchirent souvent le matériau d’autres étoiles verrouillées sur des orbites binaires avec eux et utilisent la poussée de ce matériau infaillible pour atteindre la vitesse du pulsar. Les étoiles araignées sont cependant des versions rares et spéciales de ces étoiles: elles gravitent si près de leurs compagnons binaires qu’elles explosent leurs surfaces, inhalant de grandes quantités de matière comme une araignée déchirant son membre partenaire.

Dans un nouvel article, les chercheurs identifient trois nouvelles veuves noires et un dos rouge dans la Voie lactée. Ils ont également trouvé une étoile d’araignée qui défie la catégorisation, presque comme un croisement des deux espèces.

Lorsqu’une étoile d’araignée a réduit son compagnon à beaucoup moins d’un dixième de la masse du soleil (généralement 0,02 à 0,03 fois la masse du soleil), cette étoile est appelée une veuve noire. Les Redbacks ont des compagnons plus lourds qui se vantent de plus d’un dixième de la masse du soleil. Ces compagnons binaires de redbacks passent périodiquement entre l’étoile-araignée et la Terre, créant des éclipses temporaires. Les compagnons ratatinés des veuves noires ne réussissent généralement pas cette astuce.

L’étoile apparente du croisement est difficile à classer. Pour l’instant, les chercheurs l’ont qualifié de redback car son compagnon éclipse parfois sa lumière clignotante. Et ce compagnon a une masse au moins 0,055 fois la masse du soleil (peut-être plus grande), ce qui serait assez lourd pour une veuve noire, mais assez léger pour un dos rouge. Pour l’instant, les mécanismes exacts de ce système sont encore un mystère.

Des études comme celle-ci pourraient devenir plus difficiles à l’avenir. Le papier, publié le 1er janvier au arXiv base de données, s’appuyant sur des données collectées entre 2013 et 2018 à l’aide du radiotélescope Arecibo 305-m qui s’est effondré depuis, comme l’a rapporté 45Secondes.fr .

