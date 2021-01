Gigabyte déroule la série GeForce 30 avec les processeurs Core et Ryzen

Gigabyte adoptera les nouveaux GPU de la série 30 de Nvidia sur ses puissantes gammes d’ordinateurs portables Aero et Aorus – et proposera enfin Ryzen 5000 aux côtés de ses ordinateurs portables Intel. Annoncé au CES, les prix et la disponibilité n’étaient pas immédiatement disponibles, mais nous en savons pas mal sur les fonctionnalités.

Nous allons commencer par la famille Aorus de Gigabyte, destinée aux joueurs. Le plus grand et probablement le plus puissant est l’Aorus 17G. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un ordinateur portable de 17,3 pouces doté d’un clavier mécanique utilisant des commutateurs Omron, ainsi que d’un GPU GeForce RTX 3080 Max-Q et d’un processeur Core i7-10870H à 8 cœurs.

Il y a des mises en garde avec le 17G. En tant que variante Max-Q du 3080, la mémoire graphique est réduite de moitié à 8 Go. De plus, le corps assez épais de 26 mm de l’ordinateur portable et son poids de 6 livres mettent à mal la définition du portable. Cela fera cependant rire les derniers tests de performances: nous pensons qu’il dépassera les autres ordinateurs portables de 17 pouces avec des corps plus minces et des poids plus légers. Il existe également une option pour une version RTX 3070.

Une partie du poids de l’Aorus 17G provient de la plus grande batterie de 99 watts-heure, qui, selon Gigabyte, vous donnera «une autonomie d’une journée entière». Cela signifie probablement « toute la journée, tant que vous n’exécutez pas ce processeur ou ce GPU à fond. » Pour être juste, cependant, Gigabyte utilise des graphiques hybrides Nvidia Optimus sur tous, de sorte que la durée de vie de la batterie peut être décente sur des charges légères.

Les options de stockage comprennent deux emplacements M.2, tous deux prenant en charge NVMe et un prenant également en charge SATA. La sélection de ports, qui semble presque identique à celle du précédent Aorus 17G de la série RTX 20, comprend trois ports USB-A, un miniDisplayPort 1.4, HDMI 2.0, Thuderbolt 3, Ethernet 2.5Gb utilisant un contrôleur Realtek, une carte SD UHS-II lecteur, et prises casque et microphone séparés. Comme il s’agit d’un ordinateur portable de jeu, l’option de panneau semble limitée à 1080p à 300 Hz, mais elle est certifiée par l’usine Pantone. Il existe également une webcam à montage bas.

L’Aorus 15G est essentiellement une version plus petite, avec un panneau de 15,6 pouces et un poids comparativement plus léger de 4,5 livres. Les modèles Aorus 15G sont alimentés par un processeur Core i7-10870H à 8 cœurs et vous avez le choix entre des variantes Max-Q des GPU RTX 3080, 3070 ou 3060.

Gigaoctet La série Aero passe aux GPU RTX de la série 30 et aux processeurs Intel Core i7 les plus récents, mais toujours 14 nm.

Aero 15 et Aero 17: désormais avec GeForce RTX 30

Comme l’Aorus, les Aero 17 et 15 de Gigabyte bénéficieront également du traitement GeForce RTX série 30, les deux tailles allant de la GeForce RTX 3060 Max-Q à la GeForce RTX 3080 Max-Q.

Fait intéressant, alors que la gamme Aorus atteindra le nouveau Core i7-10870H à 8 cœurs et 5 GHz d’Intel, les deux modèles Aero offrent le Core i7-10870H ou le Core i9-10980HK haut de gamme à 8 cœurs, qui peut augmenter à 5,3 GHz. Nous pensons que c’est parce que Gigabyte cible l’Aero aux créateurs et aux joueurs à temps partiel qui pourraient profiter d’une légère augmentation des performances du processeur. Les GPU sur les deux vont de la GeForce RTX 3060 Max-Q à la GeForce RTX 3080 Max-Q

Tout comme la ligne Aorus, la ligne Aero ressemble étroitement à ses ancêtres à l’extérieur, avec la même généreuse portion de ports: trois USB-A, un Thunderbolt 3, HDMI, miniDisplayPort, lecteur de carte SD UHS-II, LAN 2,5 GbE et audio analogique Port. Les deux Eros continuent également d’utiliser leurs batteries de 99 wattheures.

Là où les deux diffèrent évidemment, c’est dans la taille et les options du panneau. L’Aero 17 de 5,5 livres sera livré avec un écran 1080p 300Hz ou un panneau IPS 4K. L’Aero 15 de 4,4 livres sera livré avec une option de panneau 1080p 144Hz ou un panneau OLED 4K.

Gigaoctet Les séries G et A de Gigabyte comporteront des GPU GeForce série 30 et des processeurs Intel ou AMD.

Série G et A

Pour du matériel rapide à un prix inférieur, Gigabyte propose de nouvelles séries d’ordinateurs portables G et A. Le G5 offrira le Core i7-10870H d’Intel, tandis que les A5 et A7 offriront les nouveaux Ryzen 7 5800H ou Ryzen 6 5600H d’AMD. Gigabyte dispose également d’un G7 utilisant un écran de 17,3 pouces, mais il ne sera pas disponible aux États-Unis.

Le G5 pèsera environ 4,8 livres et offrira la GeForce RTX 3060. L’A5 offrira la GeForce RTX 3060 ou un RTX 3070 et pèsera le même poids que le G5. Le plus grand A7 sera livré avec un écran de 17,3 pouces et pèsera 5,5 livres. Curieusement, l’A7 n’ira pas plus loin qu’un GPU GeForce RTX 3060. Les séries G et A seront livrées avec des ports LAN 2,5 GbE et WiFi 6.

Remarque: lorsque vous achetez quelque chose après avoir cliqué sur des liens dans nos articles, nous pouvons gagner une petite commission. Lisez notre politique de lien d’affiliation pour plus de détails.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂