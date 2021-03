Que sont les tacos birria et comment les faites-vous?

La couleur, le croustillant, la viande et le désordre – il y a tant à aimer à propos de la birria, le plat mexicain qui est maintenant omniprésent sur TikTok et Instagram. Ce qui a commencé à devenir tendance avec la communauté Latinx de Los Angeles a maintenant des gens d’un océan à l’autre, de tous les horizons, qui réclament une bouchée de birria.

Birria a recueilli des files d’attente autour du pâté de maisons, des centaines de millions de vues sur les médias sociaux et a été ajoutée à de nombreux menus de restaurants mexicains haut de gamme. Les stands de tacos qui servaient auparavant de la barbacoa ont ajouté de la birria au menu et ont vu leurs bénéfices augmenter. Un camion de restauration dans le Westside de Los Angeles qui servait des cemitas, un type de sandwich mexicain, a basculé vers Birria l’année dernière en raison de la demande et a vu ses ventes augmenter de 50%.

Qu’est-ce que la Birria?

À la base, la birria est un ragoût de viande baigné d’un mélange de piments et d’épices, lui donnant une teinte rouge profonde. Les tacos Birria comportent des tortillas remplies de la viande tendre et juteuse du ragoût. Les tortillas sont trempées dans la fine couche de graisse qui flotte au sommet de la birria, puis remplies de viande et jetées sur la plaque chauffante, leur donnant leur look digne d’Instagram et leur extérieur croustillant addictif. Les tacos Birria sont servis avec le consommé, ou le bouillon du ragoût, à côté, garni d’oignons et de coriandre. Les tacos sont trempés dans le consommé, ce qui en fait une expérience gastronomique multisensorielle dont les gens ne semblent pas se lasser.

« Je pense que le battage médiatique concerne l’interaction avec le plat », a déclaré Cloud Ramos, qui, avec sa sœur, Stephanie, publie des vidéos de cuisine mexicaine sur leur chaîne YouTube « Views on the Road », a déclaré à 45secondes.fr Food. «Lorsque vous sortez pour manger, vous pouvez voir votre taquero tremper votre tortilla dans le bouillon. Vos tacos sont complètement transformés lorsque cette graisse touche cette tortilla; cela crée cette barrière pour que vous puissiez tremper ce taco pour qu’il ne devienne pas détrempé. Elle a ajouté: «C’est comme notre version de la soupe au fromage grillé et à la tomate.»

Sœurs Cloud et Stephanie Ramos, qui publient des vidéos de cuisine mexicaine sur leur chaîne YouTube «Views on the Road». Vues sur la route

Les sœurs américano-mexicaines indigènes, qui sont basées au Texas, ont déclaré avoir commencé à voir des demandes affluer pour des recettes de tacos birria il y a quelques années. Maintenant, ils ont tout un portefeuille de recettes de birria, avec leur meilleure recette de birria de res recueillant 2,5 millions de vues. Ils ont également des vidéos pour Instant Pot birria, poisson birria et même une birria végétalienne à base de fleurs d’hibiscus. Ils avaient mangé de la birria en grandissant à la maison ou lors de voyages au Mexique, mais son long temps de cuisson en faisait quelque chose qui était conservé pour des occasions spéciales.

A lire : Manifestations contre le racisme: un homme meurt après avoir été abattu lors d'une manifestation américaine Vues sur la route

D’où vient la birria?

Alors que beaucoup aux États-Unis ne découvrent que récemment la birria grâce à des taqueros entreprenants qui ont exploité le pouvoir des médias sociaux au cours des cinq dernières années, les origines de la birria remontent à des siècles à Jalisco, au Mexique. Là, le ragoût savoureux était traditionnellement préparé avec de la viande de chèvre et cuit dans un pot en argile ou dans le sol pendant des heures avec une variété de piments et d’épices comme l’origan, le thym, les clous de girofle, rendant la viande très tendre et adoucissant le gibier. Le plat s’est répandu dans d’autres régions, et chaque région – et même chaque famille – a son propre mélange de piments, d’épices et d’aromates qu’elle utilise.

Les tacos Birria sont composés de tortillas remplies de la viande tendre et juteuse du consommé. Vues sur la route

Cependant, les tacos Birria semblent être originaires de Tijuana, au Mexique, note l’écrivain culinaire de Los Angeles Bill Esperanza, qui se souvient avoir vu des stands de tacos birria apparaître là-bas au début des années 2000. Beaucoup de ces stands ont remplacé la chèvre par du bœuf, une viande plus abordable et largement appréciée, ce qui a contribué à la popularité du plat en dehors de la communauté mexicaine. Ces stands servaient des birria de res avec le consommé à part, le plus souvent pour le petit-déjeuner ou le déjeuner matinal.

Mais le fait de tremper le taco dans le consommé qui a complètement envahi les flux TikTok et Instagram? Cela a pris naissance quelque part le long de la route du birria taco vers Los Angeles.

Comment la birria a-t-elle décollé aux États-Unis?

Teddy Vasquez fait partie de ceux qui ont catalysé « The Great Birria Boom », comme l’a appelé Esparza dans son article Eater, aux États-Unis. de birria.

«Je ne cherchais pas à cuisiner. Je ne cherchais pas à ouvrir une entreprise », a déclaré Vasquez AUJOURD’HUI. «Je cherchais juste une issue.»

Il n’avait jamais vraiment mangé de birria, mais est descendu à Tijuana et a été scolarisé sur la birria pendant un an avant de retourner à Los Angeles. Il a fait de la birria pour des amis et des voisins, dont beaucoup ne l’avaient jamais eue – et il a été bouleversé par leur réaction.

«Tout le monde était comme, ‘Wow, Teddy, cette nourriture est incroyable. Qu’est-ce que c’est? Quels sont ces tacos rouges? Ils ne pouvaient même pas prononcer birria. Et tout le monde disait: «Hey Teddy, tu dois commencer à vendre tes tacos» », se souvient-il.

Il a réussi à obtenir une voiture et a commencé à conduire pour Uber et Lyft, économisant suffisamment d’argent pour ouvrir Teddy’s Red Tacos, un stand de tacos le week-end. Pour promouvoir sa birria, il a traîné ses tacos dans le coffre. Lorsque les coureurs posaient des questions sur l’odeur alléchante, Vasquez leur offrait un échantillon gratuit, les invitant à le suivre sur les réseaux sociaux et à visiter le stand de tacos. Il a fait cela pendant neuf mois, conduisant, travaillant sur le stand de tacos et mettant en gage ses biens, récoltant finalement assez d’argent pour ouvrir un camion de nourriture. Il a commencé à publier des vidéos sur Instagram, montrant des tacos birria trempés dans du consommé. Les vidéos ont été un succès, transformant la birria en une véritable tendance.

Bientôt, d’autres taqueros à Los Angeles et à travers le pays ont remarqué et ont commencé à ajouter des tacos birria à leurs menus. D’autres l’ont amené au niveau suivant et ont ajouté du fromage, créant une couche gluante sur le dessus, qui se répand sur la plaque chauffante et ajoute une croûte au taco. Les tacos de Quesabirria sont devenus le nouvel objet du désir.

Un an plus tard, Vasquez organisait des fêtes chez Chrissy Teigen et John Legend, qui étaient fans de son camion, et un an plus tard, il a joué dans une publicité du Super Bowl sur ESPN Deportes.

Interrogé sur son rôle pour faire des tacos birria une tendance aux États-Unis, Vasquez a plaisanté: «Je suis sorti sur ESPN en disant: ‘Vous pouvez le faire, quels que soient vos rêves, allez-y et faites-le.’ Mais les gens l’ont mal pris. Ils ont commencé à suivre mes rêves. J’ai dit de faire votre truc. Ce n’est pas mon truc, »dit-il en riant. « Je ne suis pas folle. Je suis heureux parce que j’ai créé quelque chose.

La prolifération des magasins de tacos servant la birria n’a pas nui à Vasquez, qui envisage de s’étendre à six endroits autour de Los Angeles.

L’avenir de la Birria aux États-Unis

La popularité sauvage des tacos birria a inauguré des plats de fusion comme les wontons birria, le fromage grillé birria, les rouleaux d’œufs birria et les ramen birria, qui ont tous été à la mode sur les médias sociaux et se sont retrouvés sur les menus IRL. Alors que Vasquez a déclaré qu’il continuerait à rester fidèle au plat qui l’a aidé à réaliser le rêve américain, les sœurs Ramos ont déclaré qu’elles étaient ravies de voir comment les gens apportent leur propre touche à la birria. Ils ne craignent pas que les racines mexicaines de la birria soient perdues dans le mélange.

«Ils ont essayé de coloniser la cuisine et cela se retourne contre nous, parce que vous allez toujours avoir ces endroits maman-et-pop, que ce soit aux États-Unis ou au Mexique, qui sont traditionalistes qui refusent de changer, en utilisant le même pot leur papa a utilisé et que son grand-père a utilisé », a déclaré Stephanie.

Si vous êtes nouveau à Birria, les sœurs Ramos ont une suggestion: Habillez-vous convenablement.

«C’est comme le petit bébé mangeant des spaghettis. Vous ne savez pas ce qui vous est arrivé, mais cela en valait la peine », a déclaré Stéphanie, faisant référence au désordre que l’on est susceptible de faire quand on est dans les affres de la passion birria.

« A moins que vous n’essayiez de vous plier », intervint Cloud. «Une fois que vous êtes devenu un mangeur professionnel de birria et de consommé, présentez-vous avec tous vos blancs. Les gens seront choqués que vous sortiez sans tache.