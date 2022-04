Oscar 2022 : Pedro Almodóvar a raconté comment s’était passé sa rencontre avec Zendaya et les fans sont devenus fous

PRIX OSCARS 2022

Le réalisateur de Parallel Mothers a révélé le dialogue qu’il a eu avec l’actrice de Dune. Vont-ils bientôt partager un film ensemble ?

© GettyZendaya et Pedro Almodóvar se sont rencontrés aux Oscars 2022.

Les Oscars 2022 étaient pleines de polémiques : alors que certains débattent du scandale entre Chris Rock et Will-Smith, beaucoup d’autres se demandent si les gagnants méritaient vraiment les statuettes avec lesquelles ils se sont levés. Cependant, il est important de ne pas perdre de vue l’un des points les plus intéressants de la livraison annuelle de l’Académie : la rencontre entre les personnalités les plus en vue de l’industrie qui se réunissent pour célébrer le cinéma en grand.

Ainsi, nous avons vu des croisements entre des artistes qui semblaient appartenir à des mondes différents. Un exemple clair est celui de Zendaya et Pedro Almodovar. Alors que l’actrice américaine est allée profiter du gala après sa participation à dunes (HBOMax)l’un des nominés du meilleur film, le réalisateur espagnol est allé soutenir Mères parallèles (Netflix) et sa protagoniste Penelope Cruz.

C’est dans ce contexte que les deux artistes, adorés du public, organisent une rencontre qui fait jaser. Et c’est que, après que les images aient circulé à la vitesse de l’éclair sur les réseaux sociaux, le cinéaste a enfin raconté de quoi parlait sa conversation. Dans un carnet de voyage publié dans El Diario, Almodóvar raconte son séjour à Los Angeles : «Je tombe sur Zendaya et Je me comporte comme un vulgaire fanje lui demande une photo et je suis surprise de voir à quel point elle est grande et belle”.

Plus d’un internaute a assuré que l’actrice de homme araignée répond à toutes les exigences pour être une « fille almodovar ». Le réalisateur a déclaré dans son journal : «Habituée à la voir avec la peau hirsute dans Euphoria, je suis surprise par la splendeur de l’actrice au naturel”. Après avoir révélé être un fidèle adepte de la série HBO Max, il a poursuivi : «Je lui dis, et c’est vrai, que j’ai hâte de la voir dans des films avec de vrais personnages où elle pourra développer ce qu’elle a déjà montré, que c’est une grande actrice. une actrice adulte”.

Y aura-t-il un nouveau projet entre l’interprète de dunes et la personne chargée de Mères parallèles? Pour le moment rien n’est confirmé et ce serait plutôt un souhait d’Almodóvar qui n’a pu éviter d’exposer une grande connaissance de sa filmographie. « Pour preuve, son interprétation dans le très irrégulier Malcolm et Marie. Je ne pense pas qu’il comprenne un seul mot que je lui dis», a-t-il conclu avec sympathie.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂